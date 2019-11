Maandag in de krant: een scoop van de influencer

Hans van der Beek doet elke dag verslag van feesten, presentaties en andere belangrijke bijeenkomsten in Amsterdam. Vandaag: Stokke Tripp Trapp Dinner.

Ik heb de dresscode weer eens gemist en ik vermoed dat die, als ik zo eens om me heen kijk, iets met glitter is. Sta ik hier, in mijn morsige journalistencolbertje.

“Zo hoor jij er ook uit te zien,” zegt Robert Lee. Hij heeft de dresscode ook gemist, zegt hij, maar Lee loopt er altijd in stralend driedelig bij.

De dresscode blijkt under the sea.

“Jij bent altijd under the sea,” zegt Lee. Ik vraag of hij bedoelt: op­gedregd. Daar moet hij om lachen, maar antwoord geven doet hij niet.

Ik ben bij het Stokke Tripp Trapp Dinner, de vijfde alweer. Stokke is een merk kinderspullen en de Tripp Trapp is een peuterstoel. Het diner wordt georganiseerd door Prêt à Pregnant. De opbrengst gaat naar het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie.

Daar is Melanie van Wijk van de pr. Ik verontschuldig me nogmaals dat ik de dresscode heb gemist.

Van Wijk: “Anders was je ook niet in een paillettenjas gekomen, toch?”

Ik laat het los.

Eerst maar eens een foto van Remy Bonjasky en de mensen om hem heen. De laatste is Angela van den Brink. Ik vraag naar haar beroep. Doe maar influencer.

“Wanneer komt het in de krant?”

Maandag. Het is nu vrijdagavond.

Van den Brink: “Dan mag je het opschrijven. Ik ben weer zwanger. Nu mag niemand dat nog weten. Maandag wel.”

Het valt even stil tussen ons.

Van den Brink vervolgt: “Jij hebt de primeur.”

Mijn wereld.

We gaan aan tafel tussen de vissen, maar eerst een paar selfies. Artis Aquarium is Insta-heaven, al ben je dat al snel.

Het voorgerecht is lijngebakken tonijn met een hoop garnituur. Je kunt alleen maar hopen dat al die vissen in de aquaria niet kunnen toekijken.

De bonengarnituur laat ik liggen, als enige. Van Wijk, naast me: “Hans! Wel je groente opeten.”

We zitten allemaal op een Tripp Trappstoel, met een bipsplankje voor verschillende hoogtes. Ik weet nog van vroeger: voedsel kruipt in elke naad en kier van zo’n stoel.

Voor dit charitydiner koop je deze stoel, letterlijk. Je kunt hem laten graveren en thuisbezorgen, je kunt hem ook doneren aan het Prinses Máxima Centrum.

Organisator Janine Kho is en­thousiast als altijd: “Dit begon vijf jaar geleden als een keukentafel­diner met een veiling. Nu zitten er op een vrijdagavond 120 mensen aan tafel in het aquarium van Artis. Dan ben je wel blessed.”

Het hoofdgerecht is heilbot tikka masala. Uitstekende heilbot. Ik laat de linzen en groene asperges liggen en neem snel afscheid, voordat Van Wijk er iets van kan zeggen.

Wat Stokke Tripp Trapp Dinner

Waar Artis Aquarium, Plantage Middenlaan

Wie Janine Kho, Marvy Rieder, Stine Brogaard, Giovanca, Liza Sips,

Kristina ­Bozilovic, Estelle Cruijff, Robert Lee, Remy Bonjasky

Wanneer vrijdag 15 november, 19.00 tot 22.00 uur Drank en spijs ****

Sfeer ***

Hans stond maar op één jurk. O, twee.

Host Marvy Rieder en Janine Kho (Prêt à Pregnant), ­organisator van het charitydiner voor het Prinses Maxima Centrum: “Research is een ondergeschoven kindje.” Beeld Hans van der Beek

Stine Brogaard en Carolien de Wolf van sponsor ­Stokke, met zangeres Giovanca: “Laat mij nou een ­Stokkefan zijn van het eerste uur.” Beeld Hans van der Beek

Susanne Willekes (Sleep Agency), Mosanne Monod de Froideville (Guest Agency), Bibiane Koning (McDonald’s), stylist Maureen Powel en model Nadeche de Zwart. Beeld Hans van der Beek

De overburen aan tafel: presentators Marlieke Koks en Sophia Tienstra, actrice Liza Sips en Ewout Kamminga (Stokke), onhoorbaar verder door alle rabarberrabarber. Beeld Hans van der Beek

Roger Brunings (RBPR), Kristina Bozilovic (Talkies ­Magazine), Estelle Cruijff (ambassadeur Cruyff Foun­dation) en Robert Lee (Conservatorium Hotel), altijd goed in het pak. Beeld Hans van der Beek