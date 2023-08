Maak met je oud brood de broodsalade van Jigal Krant

Vier kookschrijvers nemen ons om beurten mee in hun keukens. Deze week laat Jigal Krant geen baguette verloren gaan in een broodsalade met nectarine.

Al ruim twintig zomers brengen we een week of twee door in het Franse vakantiehuis van mijn schoonouders. Dat bevindt zich in de Corrèze, een departement waar het geweldig fietsen en wandelen is, maar verder weinig te beleven valt. De vergrijsde bevolking is arm en het nabijgelegen stadje maakt met het jaar een troostelozere indruk.

Veel gevels in de hoofdstraat zijn dichtgetimmerd en de laatste stuiptrekking van de plaatselijke horeca, Pizzéria Moules, ging jaren geleden op de fles. Het pand wacht nog altijd op een nieuwe bestemming en op de wegrottende luiken valt alleen met moeite nog de oude naam (inclusief dat malle accent aigu) te ontwaren.

Kakelvers

De straten zijn nagenoeg uit­gestorven, de inwoners lijken hun asgrijze huizen slechts uit te komen voor de boodschappen. Die doen ze in hypermarchés, uit de kluiten gewassen supermarkten aan de rand van de stad. Daar slaan ze in een keer voor een halve maand in.

De enige boodschap die hier nog dagelijks wordt gedaan, is bij de bakker. Pas als de laatste boulangerie is verdwenen, gaan Fransen zich zorgen maken en ons zieltogende stadje telt er nog zeven. De kakelverse stokbroden die ik daar ’s ochtends voor een prikkie haal, zijn lekkerder dan de artisanale kapsonesbaguettes van de Franse broodjuwelier in Amsterdam-Zuid. Let wel, bij het ontbijt, want rond het middaguur kun je ermee slagballen. Dus maak ik ’s avonds met de broodresten een zomerse broodsalade. De overige ingre­diënten haal ik in de hypermarché. Daar waren de nectarines en soldes.

Broodsalade met tomaat en nectarine Ingrediënten, voor 4 personen - 150 g stevig (stok)brood, liefst oudbakken

- 1 rode chilipeper

- 1 kleine rode ui, in dunne halve ringen

- 400 g sappige trostomaten (géén cherrytomaatjes!), in stukken

- 1 teen knoflook, geraspt

- 30 ml rodewijnazijn

- extra vergine olijfolie

- 2 grote nectarines, gehalveerd, pit verwijderd

- 15 g verse koriander, grof gesneden

- plukje munt, grof gesneden

- plukje basilicum, grof gesneden Bereiding Verwarm de oven voor op 100 graden. Snij het brood in flinke dobbelstenen en laat in 30 minuten uitdrogen in de oven. Deze stap kun je overslaan als het brood oudbakken is. Verwijder desgewenst de zaden en zaadlijsten van de ­chilipeper en snij in dunne ­ringen. Meng in een kom de ­chili, ui, tomaat (inclusief het sap), knoflook en wijnazijn en laat 15 minuten staan. Verhit een grote koekenpan op middelhoog vuur. Doe het brood in de pan en besprenkel al roerend met olijfolie. Bak de stukken brood in 3-5 minuten goudbruin en krokant. Zet apart. Zet een grillpan op hoog vuur en laat gloeiend heet worden. Snij de nectarines in acht parten. Kwast de snijkanten in met olijfolie. Grill 1-2 minuten aan weerszijden zodat zich mooie grillstrepen vormen. Voeg de stukken brood, gegrilde nectarinepartjes en ­verse kruiden bij het ui-tomatenmengsel. Schep goed om en breng op smaak met grof zout, versgemalen peper en olijfolie. Serveer na 5 minuten.

In deze rubriek nemen we een kijkje in de pannen van Raghenie Bhawanie, Samuel Levie, Emma de Thouars en Jigal Krant.