Maak je nuttig en ga de salsa dansen met ouderen in De nacht van de vrijwilliger

Wat is De nacht van de vrijwilliger?

“Een event waarbij 500 vrijwilligers zullen bijdragen aan verschillende maatschappelijke initiatieven verdeeld over de Randstad. In Amsterdam doen zo’n 200 mensen mee.”

Is dat niet een beetje veel gevraagd van die vrijwilligers, om ze ’s nachts te laten opdraven?

“Je moet het misschien meer zien als de Museumnacht, die is ook heel feestelijk en gezellig maar gaat niet daadwerkelijk de hele nacht door. We beginnen aan het einde van de middag en deelnemers kunnen zeker weer op tijd naar bed. Geen zorgen!”

Waarom zijn vrijwilligers van belang voor een stad als Amsterdam?

“Vrijwilligers zijn onder andere nodig om de eenzaamheid in de stad tegen te gaan. Zorgpersoneel staat bijvoorbeeld enorm onder druk en heeft niet altijd tijd voor een praatje, maar dat is wel iets waar veel mensen erg behoefte aan hebben. Het leuke aan zo’n avond als De nacht van de vrijwilliger is dat we mensen met elkaar in contact brengen die elkaar anders niet zouden spreken. En dat we echt iets feestelijks kunnen organiseren voor mensen die dat niet vaak meemaken zoals ouderen, daklozen of mensen met een beperking.”

En waar gaat u zelf heen donderdag?

“Ik ga naar de pizza- en discoavond in Dagcentrum Gaasperdam in Zuidoost. Dat is een dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking, maar donderdag dus voor één avond een echte disco. En wie ook zin heeft in Italiaans of een avondje dansen: we zoeken nog extra vrijwilligers voor het Italiaanse diner in bejaardencentrum Buitenhof in Zuid, en mensen die willen salsadansen met ouderen in de Albatros in Noord.”