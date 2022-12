Maak een portret bij de Portretterette in Noord: ‘De ziel vangen is het moeilijkst’

Beeld Marcello Stokhof, Arendjan Talstra

De Portretterette – best een tongbreker trouwens – hoe kwam u op het idee die op te zetten?

“Dat is ook de bedoeling! Een positieve verstoring, dat mensen er even over moeten nadenken. De aanleiding is het atelier Bijzonder Amsterdams, hier in Noord, waar kunstenaars met een verstandelijke beperking werken. Zij hebben dan wel een beperking, maar ze hebben vooral onbeperkte creativiteit. Die willen we laten zien. Hun werken vormen de basiscollectie, maar iedereen mag een portret toevoegen.”

Je hoeft geen doorgewinterde por­tret­tist te zijn dus.

“Iedereen is welkom om een portret langs te brengen. En het is hier warm en gezellig, dus iedereen die het thuis koud heeft, kan zich hier warm komen schilderen. Laatst was onze eerste schilderworkshop, binnenkort gaan we ook met karton aan de slag. En koppen kleien, en werken met textiel.”

De ogen zijn altijd het moeilijkst, toch?

“Wat ik het moeilijkste vind, maar dat is persoonlijk, is de essentie van een persoon treffen. Dat zijn de ogen, maar ook hoe alles samenkomt. Ik vind een portret geslaagd als er een ziel in zit. Je hebt portretten die bijna als een foto zijn, maar anderen zijn heel wild of abstract. Die hebben we ook al hangen. En tóch zo gemaakt dat je denkt: goed getroffen.”

Hoe groot wordt de expositie?

“We zijn niet het Rijksmuseum, maar we hebben vijf grote wanden en ook nog een kelder. Het is de bedoeling dat het hier helemaal vol komt te hangen en dat je vanuit alle wanden met heel veel ogen aangekeken wordt. Er komt ook een bijzondere afsluiting, maar we verklappen nog niet wat dat is.”

T/m 25 januari zijn er op weekenddagen portretworkshops bij Pexpo’s Portretterette op de Van der Pekstraat 49 in Amsterdam-Noord. Je kunt ook je eigen portret doneren.