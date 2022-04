Maaike en dochter Roza: ‘We kunnen over alles wel open praten’

Maaike en haar dochter Roza: 'Toen ze klein was, dacht ik dat ze later een heftige puber zou worden.' Beeld Harmen de Jong

Maaike van Rossum (50)

“Roza was als kind heel springerig en aanwezig, ze wilde graag vermaakt worden: samen theedrinken met de beer, verkleden en nagels lakken. De juf van de kleuterklas zei dat ze altijd een spoor van speelgoed achterliet in de klas en zei dat we haar moesten vragen haar rommel op te leren ruimen. Nog steeds is ze niet heel opruimerig, haar kamer is altijd ontploft.

Roza heeft een korte concentratieboog, vooral met haar huiswerk, maar als ze iets echt leuk vindt om te doen, zoals muffins bakken, gaat dat probleemloos. Ze heeft dyslexie, daar heb ik mij wel zorgen over gemaakt, maar op school zeiden ze dat Roza meer kan dan ze zelf denkt. Dat is gebleken; ze kreeg in groep 7 vmbo- advies, maar zit nu op de havo, het IVKO was een goede keuze, ze bloeide er helemaal op.

Tot mijn ergernis is ze heel vaak aan het netflixen. Al heeft dat ook wel voordelen: omdat de ondertitels te snel voor haar gaan, is haar Engels juist heel erg goed. Ze zit op toneelles sinds haar zesde en acteren heeft haar belangstelling, dus al dat bingen is vast een goede leerschool. Roza komt ook altijd met goede films en series op de proppen, zoals The Queen’s Gambit of Sex Education, die we dan met zijn vieren kijken.

Met zijn tweetjes hebben we ook naar seizoen 1 van Euphoria gekeken. ‘Er zit wel veel seks in, mam,’ waarschuwde ze me. ‘Die scènes spoel ik wel even door.’ Wat ik goed aan de serie vond is dat er situaties in voorkomen waar jonge meiden mee te maken kunnen krijgen, zoals lastiggevallen worden op straat of experimenteren met drugs. Daar praten we dan over. Roza is heel alert op discriminatie, lhbtq-onderwerpen en racisme. Dat levert vaak interessante gesprekken op waarin ze ons soms terechtwijst.

Toen ze klein was dacht ik dat ze later een heftige puber zou worden. Ze vond het leuk om aan de bar te zitten, op feestjes zoals Koningsdag, en was altijd heel nieuwsgierig – en nog steeds. Op mijn vijftiende was ik punk en had ik eerst roze haar en daarna een hanenkam. We gingen naar bandjes en feesten in kraakpanden en op plekken als De Korsakoff, we dronken bier en blowden. Terugblikkend vind ik dat we echt veel te jong waren. Het kan natuurlijk nog komen, helemaal na twee jaar corona, maar ik ben toch wel blij dat Roza een stuk braver is dan wij in de jaren tachtig.”

Roza Verhaaf (15)

“Ik vind het leuk om foto’s van vroeger te zien van Maaike, met haar geverfde en getoupeerde haren, opvallende make-up en rare kleding. Ik zie er minder opvallend uit dan zij, maar ik leen wel kleren van haar, die ik dan met mijn eigen kleding combineer. Als ik mijn haren verf vindt ze dat prima, en als ik een hanekam zou willen kan ze ook geen nee zeggen, want zij had er vroeger zelf eentje. Ik vind Maaike niet heel erg streng, we kunnen over alles wel open praten en ze laat mij mijn eigen keuzes maken. Qua klusjes hoeven mijn broer en ik alleen de afwasmachine twee keer per week in te ruimen en ons eigen bed te verschonen.

Mijn vader is iets strenger, vooral op beeldschermen. Ik mag geen TikTok en geen Instagram, maar heb wel Snapchat en Pinterest. Dat vind ik nergens op slaan. Het liefst verwijder ik een van de twee van mijn telefoon om net als al mijn vrienden op Instagram te kunnen. Wat ze niet begrijpen is dat Instagram de Whatsapp is van jongeren. Voor ons is het dé manier om nieuwe mensen te leren kennen en contact met elkaar te hebben.

Maaike vindt dat ik geobsedeerd ben door series kijken, wat wel klopt. Ik heb de acht seizoenen van Game of Thrones nu al twee keer helemaal gekeken. Ik zou zelf ook wel in films of series willen spelen. Als ik zoiets zeg tegen Maaike gaat ze, heel lief, meteen online van alles voor me uitzoeken. Tijdens corona gingen we af en toe samen tekenen, dat was leuk om samen te doen.

Nu het weer kan gaan we ook weer uit eten, in de buurt, bij Café de Walvis. Ik weet nog dat ik, toen ik op mijn dertiende officieel langer was dan Maaike – zij is 1 meter 65, ik ben nu 1 meter 73 – we samen sushi zijn gaan eten. Ze kan goed koken, maar alles moet altijd heel gezond zijn, met linzen, spinazie en havervlokken, en dat vind ik niet zo lekker. Liever eet ik de hamburger van mijn vader.

Ik wilde niet naar een middelbare school dicht in de buurt, want ik wilde de stad juist goed leren kennen. Vroeger voelde alles buiten de Jordaan als het buitenland, nu heb ik overal favoriete plekken in de stad, van de IJ-hallen in Noord tot de Amstel, waar ik graag ga zwemmen.”