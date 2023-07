Luisterboekvoorlezer Jan Meng: ‘De dood van Albus Perkamentus, mijn ‘vader’, kwam als een schok’

Eerder dit jaar kreeg Jan ‘de Stem’ Meng (77) van streamingdienst Storytel de Lifetime Achievement Award voor alle boeken die hij had ingesproken. Zijn grote inspiratiebron was zijn vader, die ineens zijn leven uit wandelde toen hij twaalf was. ‘Hij deed altijd stemmetjes.’

“Twieewieoetwieoehoetwieeee.”

Jan Meng doet het geluid van de korte golf na en draait met een hand aan de knop van een denkbeeldige radio. Het klinkt heel goed, alsof we elk moment een stem uit de ether zullen horen.

En ja, hoor. “Nu gaat het gebeuren,” klinkt dan een diepe mannenstem.

“Dat is mijn vader,” zegt Meng. “Dat ik ben gaan voorlezen kwam door mijn vader. Hij was onderwijzer. Hij kon heel goed vertellen en had een grenzeloze fantasie. Als hij een uurtje vrij was op woensdagmiddag, want hij gaf ook bijles, dan zei hij dat: ‘Nu gaat het gebeuren’. We luisterden altijd naar een sciencefictionachtig radioprogramma, Morgen gebeurt het. Mijn vader zette dan de stoelen op een rijtje midden in de woonkamer en liet mij en mijn broer, en soms ook mijn moeder, op die stoelen plaatsnemen. Dan trok hij de gordijnen dicht, en zette de radio op de korte golf. Twieewieoetwieoehoetwieeee. En dan begon hij te vertellen: ‘We zijn nu aangekomen op Mars, en...’ Hij verzon het ter plekke en wij waren onmiddellijk in de ban van zijn stem, waanden ons op Mars. Magisch. Daar heb ik mijn liefde voor vertellen vandaan, dat was de basis.”

Het is even stil aan de keukentafel van zijn huis in het centrum van Amsterdam.

“Ik vond het zo erg dat hij wegging, dat hij de deur achter zich dichttrok. Ik was twaalf.”

Nog twee keer gezien

In de tijd dat Jan Meng voor deze anekdote aan het woord is geweest, heeft hij over zijn leven verteld: hoe hij al vroeg op eigen benen stond, een bekende boekverkoper werd bij Athenaeum, over zijn tijd als presentator en radiomaker bij Radio Stad, zijn wekelijkse column in deze krant, en zijn carrière als voorlezer.

En nu roert hij een teer punt aan.

“Ik weet het nog goed, het was een woensdagmiddag. Ja, weer een woensdagmiddag. Nee, zonder radiospel. Mijn vader was bijles aan het geven. Er werd bij ons aangebeld, Kuipersstraat 148. Er stond een wildvreemde meneer op de stoep die vroeg of hij even boven mocht komen. Mijn moeder nam hem mee naar de woonkamer en mijn broer en ik stonden aan de deur te luisteren.”

“De eerste zin die die meneer uitsprak weet ik nog heel goed. ‘Mevrouw, weet u al dat mijn dochter al drie jaar een verhouding heeft met uw man?’ Mijn broer, drie jaar ouder, begon te schelden en te stampen. Mijn vader kwam ’s avonds thuis van het bijles geven, en het eerste wat hij zei, was: ‘O, dat moet ik meteen aan Tineke vertellen.’ Tineke. Die was dus vijfentwintig jaar jonger dan hij. Mijn vader heeft zijn koffers gepakt en is gegaan. Ik heb hem nog twee keer gezien.”

Hij staat op om koffie te zetten. In de luisterboekenwereld is Jan Meng wereldberoemd omdat hij alle Harry Potterboeken insprak. En ook veel werk van Roald Dahl, boeken van Martin Bril, Geert Mak, Douwe Draaisma, Lord of the Rings, en heel veel jeugdboeken. Maar met Roald Dahl is het begonnen. En met die mooie stem.

Meesterverteller Jan Meng, die onder meer alle Harry Potterboeken insprak.

“Toen ik bij Athenaeum werkte was ik presentator van een literair programma op Radio Stad. Dat werd opgenomen in de boekwinkel, na sluitingstijd, en dan las ik ook altijd iets voor. Renate Rubinstein, die veel in de winkel kwam, vond dat ik een mooie stem had. Op haar voorspraak heeft haar neef Maurits Rubinstein, die de uitgeverij van luisterboeken Rubinstein heeft opgericht, mij toen De reuzenkrokodil laten inspreken. Dat luisterboek werd besproken in Vrij Nederland, door de chef boeken Carel Peeters. Die noemde me vanaf dat moment Jan ‘de Stem’ Meng. Zo is het begonnen.”

Perkamentus

En later sprak hij op een dag uitgever Jaco Groot van De Harmonie voor de winkel, bij het Lieverdje. “Hij zei: ‘Ik heb een boek gelezen, nou ja, mijn vrouw heeft het gelezen, en zij zei: als je dit niet uitgeeft ben je gek. En jij moet dat voorlezen.’ Dat boek was Harry Potter en de steen der wijzen.”

Waarin Jan Meng ook kennis maakte met Albus Perkamentus, het schoolhoofd van Zweinsteins Hogeschool voor Hekserij en Hocus-Pocus.

“Ja,” zegt hij, “Perkamentus is mijn vader. Die stem is mijn vader. Hij was altijd aanwezig als ik Perkamentus was.”

En toen ging Perkamentus dood. Wat deed dat met hem?

“Ik wist dus niet dat hij dood zou gaan! Dat gebeurt in deel zes, en omdat op dat moment de serie zo’n enorm succes was, was men bij de uitgeverij heel bang dat er op voorhand al iets naar buiten zou komen. Ik kreeg per keer maar zo’n vier of zes bladzijden om voor te lezen, heet van de naald vertaald door Wiebe Buddingh’. Dus de dood van Perkamentus, de dood van mijn ‘vader’, kwam als een grote schok. Ik zat daar met tranen in mijn ogen voor te lezen.”

Misplaatste eerlijkheid

Een van de laatste keren dat Jan Meng zijn vader zag was in de Heineken Hoek op het Leidseplein. “Hij wilde mij wel spreken omdat ik in militaire dienst was gegaan. Vond hij goed voor me. Hij was zelf bij de militaire politie geweest. Ik had hem jaren niet gezien. Het eerste wat hij toen tegen me zei was: ‘Je weet toch dat ik altijd meer van je broer heb gehouden dan van jou?’ Dat was zijn openingszin. En ik hield nog steeds ontzettend veel van die man.”

Waarom zei zijn vader dat?

“Misplaatste eerlijkheid, denk ik. Ik denk dat ik een beetje schaapachtig heb gelachen. Daarna hebben we het over van alles en nog wat gehad. Toen ik voorlas dat Perkamentus doodging, dacht ik ook weer aan die zin: ‘Je weet toch dat ik altijd meer van je broer heb gehouden dan van jou?’ Dat is het mooie, dat is de schoonheid van de pijn. Ik heb zo veel dingen van mijn vader gebruikt met voorlezen. Het gebruik van stemmetjes, hij deed altijd stemmetjes. Het noemen van die namen op gedragen toon... de timing.”

Zijn vader overleed in het najaar van 1985, hij is naar zijn begrafenis geweest. “Ik was in de boekhandel toen ik werd gebeld: ‘Jan met Tineke, ik dacht dat je het zou willen weten... je vader is vier dagen geleden overleden en morgen is de begrafenis.’ Ik ben naar huis gelopen, heb Neil Young opgezet en heel hard meegezongen met Oh Lonesome Me en Only Love Can Break Your Heart. Daarna heb ik een tijd zitten huilen. Ja... Tineke is vorig jaar overleden.”

Harry Potterfans

Jan Meng schraapt zijn keel. Hoe zorgt hij eigenlijk voor zijn stem? “Ik doe er niets meer mee,” zegt hij dan, vrij laconiek. Huh? Die stem waar hordes kinderen en volwassenen gebiologeerd naar luisterden als die uit de luidsprekers kwam? Hij spreekt niet meer in?

“Je hoort het nu ook, als ik lang praat. Mijn twee stembanden liggen tegen elkaar aan, na alles wat ik heb gedaan, en dat is niet goed. Daardoor word ik vrij snel hees als ik veel praat. Ik ben nog wel naar een logopedist geweest, maar die zei: ‘U kunt er beter mee ophouden, want dit krijgen we niet meer goed’. Ik doe nog wel kleine dingetjes.”

Dus geen dikke boeken meer?

“Neeeehh,” klinkt het dan heerlijk hees.

Mist hij het inspreken dan niet?

Hij begint te lachen. “Af en toe wordt hier aangebeld door Harry Potterluisteraars. Dan steek ik mijn hoofd uit het raam en zie ik daar beneden een moeder die net uit de auto is gestapt. Daar komen vijf kinderen uitgerold, en dan roepen ze naar boven: ‘We zijn fans!’ Fantastisch. Daar ben ik supertrots op.”