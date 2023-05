Luister op 4 mei naar poëzie op voormalig onderduikadres Nes 116

Beeld Jantien Derks

Van de TenClub had ik nog niet gehoord, is dat nieuw?

“Het is een sociëteit, in de Nes, die sinds een paar jaar open is voor leden. Tot die tijd was het een ontmoetingsplek voor vrienden en kennissen van de eigenaar, inmiddels hebben we een kleine tweehonderd leden.”

Is het een mooi pand?

“Oh ja! Heel eclectisch ingericht, het is een plek buiten het gewone leven, we noemen het een levenstheater, een plek waar wetenschap, literatuur, filosofie, muziek, theater en poëzie bijeenkomen, een plek voor iedereen die nieuwsgierig is naar zichzelf als mens.”

Op 4 mei heeft u een speciaal programma?

“Iedereen kan een kaartje kopen, we gaan om zeven uur open. Op een groot scherm is de herdenking te zien, waarna we om half negen een rondleiding door het pand hebben. De schilder Joram Baruch vertelt over de schilderijen van Joodse kinderen die hij maakte, kinderen die de oorlog niet overleefden. Vervolgens wordt er, onder muzikale begeleiding, een aantal oorlogsgedichten voorgelezen van Adriaan Roland Holst, de man van de nogal moeilijke tekst op het monument op de Dam, en een van Clara Eggink, Dodenmars voor Rotterdam. Het wordt een avond waarop het verhaal van de Tweede Wereldoorlog op een veel persoonlijker en indringender manier dan normaal wordt verteld.”

U draagt die gedichten hoogstpersoonlijk voor, toch?

“Na zelf veel te hebben gedicht, leg ik me nu vooral toe op het op het podium brengen van literair erfgoed, het levend houden van stemmen.”

Maar geen poëzie uit eigen koker?

“Het programma duurt driekwartier, dan moet je keuzes maken.”