Luister naar een podcast met oorlogsverhalen tijdens een wandeling door de Plantagebuurt

Het aquarium van Artis in 1942. Tijdens de Hongerwinter werd er illegaal stroom voor afgetapt van de Grüne Polizei in het Koloniaal Instituut. Beeld Stadsarchief Amsterdam

Waar komt de wandeling zoal langs?

“Het is een mooi rondje in de directe omgeving van het museum, langs allerlei locaties die herinneren aan wat er tijdens de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Je komt langs plekken die bekend zijn, zoals De Dokwerker en het Namenmonument, maar het merendeel van de verhalen in de podcast gaat over plekken waar je normaal aan voorbijloopt. Kenners vertelden ons dat sommige details nieuw voor ze waren.”

Zoals?

“Bijvoorbeeld dat voor het aquarium van Artis tijdens de Hongerwinter illegaal stroom werd afgetapt van de Grüne Polizei in het Koloniaal Instituut. En dat in ziekenhuizen in de Plantagebuurt nepoperaties werden uitgevoerd om deportatie van de ‘patiënten’ te voorkomen.”

Welk verhaal blijft u zelf bij?

“Ik vind dwarsverbanden altijd heel interessant. Zo kwam de uitbouw van Gebouw Plancius, waarin het Verzetsmuseum huist, in 1914 tot stand dankzij Jacques Pimentel. Hij is de broer van Henriëtte Pimentel, de leidster van de crèche tegenover de Hollandsche Schouwburg waar zoveel Joodse kinderen werden gered.”

Komt u nog weleens nieuwe dingen te weten?

“Van elk project leer ik weer wat. Job Cohen, die de Nederlandse versie van de podcast insprak, vertelt een verhaal over een Turkse Jood die in de Plantage Parklaan woonde. Daar wist ik nog niks over.”

Komen er ook podwalks door andere buurten?

“Als deze net zo succesvol wordt als de eerste, over de Rivierenbuurt, gaan we daar zeker over nadenken. Het wordt dan waarschijnlijk een wandeling door Oost; daar is natuurlijk ook ontzettend veel gebeurd.”

