Lucky Fonz III: ‘Bij café Krom kun je goed mensen kijken’

Concertzaal

“De Amsterdam Songwriters Guild, een groep underground singer-songwriters, organiseert elke dinsdag een open mic night in café De Koe. Soms klinkt het goed, soms slecht. Het gaat om pure, ontroerende liedjes op een lieve plek.”

Uitgaan

“Club Church is een toegankelijke, intieme disco met een kinky kant. Er zijn performers, dragqueens en darkrooms voor avonturen. Het is een queer tent, maar op donderdagen is iedereen welkom in de feestelijke vrijplaats.”

Ergste horeca-ervaring

“Dat ben ik zelf. Ik was achttien en gedroeg me als de cliché ongeïnteresseerde, Amsterdamse ober. Ik ben drie keer ontslagen. In café De Doffer al na één dag.”

Restaurant

“Semhar in de Marnixstraat. Ik ben vegetarisch en dol op de Ethiopische en Eritrese keuken. Het is gezellig om samen te delen en te eten met de injera, de pannenkoeken.”

Restaurant Semhar in de Marnixstraat. Beeld Lin Woldendorp

Geheim adresje

“Huis de Pinto, een mooi bibliotheekje waar je als zzp’er goed kunt werken. Ik voel me te excentriek om nu nog in een studentenbieb te zitten, maar Huis de Pinto is heel toegankelijk.”

Huis de Pinto. Beeld Lin Woldendorp

Mooiste plek

“De Nieuwevaart. Daar heb je uitzicht op de molen, de oude werf, het Scheepvaartmuseum en Nemo. Het is alsof je zo, bám, door de eeuwen reist.”

Terras

“Bij café Krom kun je goed mensen kijken. Alle fietsers moeten namelijk vertragen om de Utrechtsestraat over te steken. Dan kun je ze goed bespieden. Het publiek is ook leuk: ik zit vaak een uur met vreemden aan een volle tafel.”

Rijp voor de sloop

“De fontein op het Leidseplein. Het is zo’n lame en raar ding. Sowieso heb ik een hekel aan fonteinen: ze maken herrie en je kunt er niks mee. Alleen als kinderen erin kunnen spelen, zoals op het Haarlemmerplein, vind ik ze leuk.”

Met pek en veren de stad uit

“Niemand hoeft verbannen te worden. Dat is niet Amsterdams. Iedereen is welkom.”

Fijnste zwemplek

“Bij restaurant Bloem voor de deur kun je lekker op de steiger liggen en van de brug springen. Vorig jaar lette ik niet op en sprong ik bijna óp een bootje. De eigenaar was terecht een beetje boos.”

Zwemmen bij restaurant Bloem. Beeld Lin Woldendorp

Dit kan beter

“De betaalbaarheid van wonen. Sociale woningbouw verliest het van agressieve huisjesmelkers. Ook minderbedeelden moeten binnen de Ring kunnen blijven wonen.”

Mooiste park

“Het Flevopark zit vol mooie plekjes, maar je moet er een beetje naar zoeken. Dat is de magie. Distilleerderij ’t Nieuwe Diep, verscholen in het park, is een fantastisch plekje.”

Het Flevopark. Beeld Lin Woldendorp

Zomerdrankje

“Een kopstootje is het lekkerste dat er is. Met mijn vriendin, Linde met een e, drink ik ze op het Kadijksplein.”

Beste plek om te sporten

“Veertig volwassenen spelen, onder leiding van twee gasten die zichzelf ‘meester’ noemen, tikkertje in een gymzaal vol obstakels. Dat is ApenkooiGym. Iedereen wordt zo dol als een hysterische kleuter.”

Een avond stappen met

“Sylvana Simons. Ik kwam haar tegen tijdens een demonstratie voor vrouwenrechten, en was onder de indruk. Wat een stijlvol, lief en interessant mens. Volgens mij heb je met haar een fantastische avond.”

Dieren in Amsterdam

“Ik hou van slakken. Ik heb thuis een Afrikaanse reuzenslak, Agaath. Als het heeft geregend bekijk ik op straat slakjes die regendruppels drinken. Of ze likken met hun tongetje kalk van straatstenen.”

Mooiste lied over Amsterdam

“Aan de Amsterdamse grachten is een chique meezinger. Vaak gaan mensen in het genre lallen, maar dit nummer kun je smaakvol meezingen. Denk maar aan ‘en over het wáááter, gááát er…’ Voor een zanger zijn uitgerekte klinkers leuk.”

Beste plek om te relaxen

“Pension Homeland. Het terras is fijn, ze hebben een lekker 12-uurtje en soms komen studenten van het Conservatorium jazz spelen. Je kunt er ook zwemmen, ­bijvoorbeeld naar het VOC-schip.”