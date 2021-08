Lucas Hamming: ‘Uit de Ferdinand Bolstraat is alle ziel en zaligheid gezogen’

Singer-songwriter Lucas Hamming (27) komt in oktober met een nieuw album, Postponed. De zelfbenoemde import-Amsterdammer woont in Tuindorp Oostzaan, maar houdt het liefst vanaf een bankje de Jordaan in de gaten.

Mijn buurt

“Na jaren in de Jordaan woon ik nu in Tuindorp Oostzaan. Ik moest wel even wennen, maar na een week vond ik het heel leuk.”

Eerste keer in Amsterdam

“Ik ben als geboren Huizer een echte import-Amsterdammer. Toen ik na de middelbare school naar het Conservatorium ging, ben ik hierheen verhuisd. Ik had niks te zoeken in het Gooi.”

Mooiste plein

“Het Zonneplein in het hart van Tuindorp Oostzaan. Dat is het meest zonnige punt van Amsterdam, behalve deze zomer. Ik hoop dat ik een keer een concert kan organiseren in het Zonnehuis.”

Beeld Jakob van Vliet

Wil niet dood gevonden worden

“In Het Paardje in De Pijp. Waarom? Daar kan ik echt een uur over lullen. Maar in het kort: het is niet mijn type kroeg.”

Markt

“Ik heb de afgelopen drie jaar in het huis van mijn broer op de Lindengracht gewoond, met op zaterdag de markt pal voor de deur. Ik werd altijd wakker van de marktkooplui die de markt gingen opbouwen. Als ik brak wakker werd, kon ik voor mijn deur meteen een broodje sabich halen bij Abu Salie.”

Beeld Jakob van Vliet

Geheim adresje

“In de Marnixstraat zit Eritrees restaurant Semhar. Er zit bijna nooit iemand, maar het eten is heerlijk.”

Mooiste herinnering

“Ik ga al sinds ik klein ben met mijn ouders naar concerten in Paradiso. Mijn vader vertelde altijd dat alle artiesten die daar speelden overnachtten in het Backstage Hotel. Toen ik in 2016 mijn eerste eigen clubshow in Paradiso mocht spelen, heb ik mezelf en mijn ouders getrakteerd op een kamer in dat hotel.”

Fijnste winkel

“Rapha in de Wolvenstraat. Een winkel met wielerspullen, maar ook een community voor wielrenners. Er worden ritten en diners georganiseerd en je mag altijd langskomen om met een goede kop koffie wielrennen te kijken. Een vriendengroep voor mensen met liefde voor de fiets.”

Beeld Jakob van Vliet

Beste restaurant

“Oriental City op de Oudezijds Voorburgwal. Het interieur is top, het eten prachtig. Het is heel gezellig als je met een grotere groep gaat. Dan zit je aan zo’n ronde tafel en spreek je iedereen.”

Mooi van lelijkheid

“De wijk waarin ik woon in Tuindorp Oostzaan is gebouwd in de typische stijl van de jaren tachtig. Spuuglelijke architectuur, maar het design uit die tijd is wel heel vet. Ik ga mijn appartement renoveren en die stijl naar binnen brengen, zodat het echt een vet geheel wordt.”

Wil altijd nog

“Een keer vader worden en met mijn kind door de stad fietsen.”

De stad ontvluchten

“Als ik de stad uit wil, ga ik een lang stuk fietsen. Een rondje Markermeer of zo. Volgend jaar wil ik met een gravelbike naar Rome fietsen en slapen in een tentje.”

Favoriete Amsterdammer

“Jantje van Amsterdam van Foute Vrienden. Een legend.”

Speciaalzaak

“Amazing Oriental, een Aziatische supermarkt met filialen op de Nieuwmarkt en in Duivendrecht. Ik kan mezelf er makkelijk een uur vermaken met alle producten, ingrediënten en bijzondere verpakkingen.”

Lelijkste straat

“De Ferdinand Bolstraat. Daar is alle ziel en zaligheid uit gezogen.”

Beste uitzicht

“Op de hoek van de Brouwersgracht en de Korte Prinsengracht, schuin tegenover café Het Papeneiland. Daar staat een bankje waarop je kunt zitten zonder dat iemand dat in de gaten heeft. Op zaterdag kun je alles lekker in de gaten houden, vooral wie de Jordaan in en uit gaat.”

Kroeg

“Kat in de Wijngaert op de Lindengracht is een heerlijke buurtkroeg. Een fijne plek om je terug te trekken en goede gesprekken met barman Koekie te voeren.”

Een avond stappen met...

“Daniël Arends. Eigenlijk wil ik hem gewoon zijn.”

Dit kan beter

“Ze moeten de Vijzelgracht eens afmaken. Al sinds ik me kan herinneren is het daar gezeik.”