Lotte Woerde (14) wil de Atlantische Oceaan over zeilen

School at Sea, wat houdt dat precies in?

“School at Sea is een grote zeilreis voor scholieren. We vertrekken in de herfstvakantie en dan zeilen we in een halfjaar de Atlantische Oceaan over en terug. En ondertussen ga je op de boot naar school.”

Een halfjaar op de oceaan, ben je niet bang verschrikkelijk zeeziek te worden?

“Ik ben er niet bang voor, maar houd er wel rekening mee. Ik zag filmpjes van eerdere jaren School at Sea en daarop zie je soms echt gigantische golven, en dat het schip enorm heen en weer gaat. Maar dat lijkt me dus eigenlijk wel cool.”

Jij houdt wel écht van water.

“Enorm. Ik begon al op mijn zevende met zeilen.”

En dus ben je klaar voor zo’n groot avontuur?

“Ik vind het ook spannend. Soms ben ik ook wel bang dat ik Amsterdam ga missen. Maar daar staat deze unieke, geweldige ervaring tegenover.”

Nu nog het geld.

“Het programma kost 25.000 euro, ongeveer twee euro per zeemijl volgens mijn berekening. Ik heb al van alles gedaan om geld in te zamelen, zoals glühwein en chocomel verkopen in de buurt, en een kampvuur organiseren waar mensen broodjes konden bakken – een suggestie van een buurvrouw, die me ook meteen haar vuurkorf leende.”

Wat aardig van haar. En nu?

“Nu zit ik op zo’n 17 procent van het bedrag en ben ik bezig met prijzen verzamelen voor een loterij. Ook heb ik een website gemaakt waarop mensen kunnen doneren. Dit fondsenwerven vind ik al heel leerzaam. Nu ik iedereen moet vertellen wat ik van plan ben, word ik ook steeds minder verlegen.”