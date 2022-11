Loskomen uit je normale leven? Dan is er de Amsterdam-Dakar Challenge: een roadtrip voor goede doelen vanuit Noord

Beeld Amsterdam-Dakar Challenge

Het is geen rally?

“Nee, want wij rijden niet op tijd, we razen niet door de woestijn. De naam appelleert natuurlijk aan Parijs-Dakar, maar dit is echt een trip waarvan het doel is met z’n allen de finish in Dakar te halen.”

En dan door naar Banjul, Gambia?

“Ja, daar veilen we de deelnemende auto’s voor de goede doelen die wij steunen. Want je hebt of regelt een auto, en die blijft in Afrika. Toen we in 2004 begonnen, kwamen de meest bizarre voertuigen aan de start, nu doen de meeste mensen mee in een vierwielaangedreven auto. Beter voor de opbrengst van onze veiling, natuurlijk.”

Wie kopen die oude auto’s?

“Allerlei mensen, van taxichauffeurs tot hoteldirecteuren. Met de opbrengst steunen wij twee goede doelen in Gambia. We kopen en onderhouden zonnepanelen voor afgelegen dorpen waar geen elektriciteitsnet is, zodat kinderen ’s avonds kunnen leren. En we steunen al een aantal jaren meisjes die naar school willen of willen studeren. Dat varieert van het zorgen voor maandverband tot het financieren van een universitaire studie.”

Waarom doen mensen mee?

“Het is een groot avontuur, geen gewone vakantie. Je rijdt unsupported, dus zonder onze steun, we helpen alleen bij grensovergangen en soms met lokale gidsen. Onder de deelnemers ontstaan vriendschappen, huwelijken en Challenge-baby’s, maar relaties lopen ook stuk, banen worden opgezegd soms, je komt echt los uit je normale leven.”

Rijdt u zelf mee?

“Dat wil ik over een paar jaar wel, maar tijdens deze editie houd ik het bij mijn aanwezigheid bij de finish, tijdens de veiling en bij de goede doelen.”