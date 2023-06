Loop een andere wereld in met muziek afgestemd op de route door het Oosterpark of het Nelson Mandelapark

Beeld Shutterstock

Een muziekwandeling. Hoe kwam je op dat idee?

“Op het conservatorium ontdekte ik hoe muziek je een andere wereld kan laten instappen, dat het werelden kan scheppen. Niet veel later luisterde ik muziek tijdens het wandelen en besefte: dit past goed bij elkaar. Het was koud, het water bevroren, de muziek sereen. Ik zag een tak op het ijs liggen. Ik ging ernaartoe, zette een stap, en precies op dat moment veranderde de muziek in een spannend stukje. Crazy, dacht ik, wow. Dat paste zo goed. Ik dacht: zou je deze ervaring ook bewust kunnen sturen? Dat de muziek echt naadloos aansluit – en dus meebeweegt – op de route die je wandelt?”

Dat kan, dus.

“Je kunt de omgeving muzikaal proberen te verwoorden. Een brug is bijvoorbeeld leuk, met het omlaag en omhooggaan. Een park inlopen ook. Ik zoek steeds ijkpunten in de route waar een mooie muzikale overgang mogelijk is.”

Wat voor muziek maak je daarvoor?

“Van alles. Van techno tot klassiek of juist meer ambient.”

Hoeveel routes heb je gemaakt?

“Meer dan tien, inmiddels. Bijvoorbeeld door het Oosterpark, de NDSM-werf of het Nelson Mandelapark.”

Hoe werkt zo’n wandeling dan?

“Ik organiseer groepswandelingen. Deelnemers doen oortjes in en lopen dan met me mee. Het fijne is dat ze dan niet telkens op de kaart hoeven kijken waar ze heen moeten. Maar je kunt natuurlijk via de app ook zelf de routes wandelen met mijn muziek.”

Maar die groepswandelingen hebben jouw voorkeur?

“Dat is het mooiste. Na afloop voelt het bijna alsof je hebt gemediteerd. Terwijl je toch door een drukke stad hebt gelopen.”