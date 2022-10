Logisch en duurzaam: abonnement voor kinderfietsjes op de groei

Beeld Shutterstock

Ik durf het bijna niet te vragen, maar: beter goed gejat dan slecht bedacht?

“Die gedachte heb ik nooit gehad. Maar ik zag wel hoe snel kinderen uit hun spullen groeien, dus toen ik voor mijn studie een ondernemingsplan moest schrijven, heb ik een circulair, duurzaam kinderfietsenabonnement bedacht. Want er staan in Nederlandse schuurtjes miljoenen ongebruikte fietsjes te vergaan.”

Hoe krijgt u die fietsen uit die schuurtjes?

“De fietsen krijgen we, het zijn donaties. We breken geen schuurtjes open, dat is niet ons circulaire businessmodel.”

En dan zijn ze verroest en gammel.

“We maken van roestbakken parels, het motto in onze werkplaats is ‘beter dan nieuw’. Dus goed gesmeerd en helemaal opgeknapt, het moeten fietsen zijn waarvan wijzelf ook gelukkig zouden worden als onze kinderen erop zouden fietsen. Al heb ik nog geen kinderen.”

Wanneer opent u officieel in Amsterdam?

“In maart hebben we een werkplaats in de stad. Nu kun je wel een fiets bij ons huren in Maarssen, maar we kunnen in Amsterdam nog geen service aan huis verlenen, en dat is wat we willen: duurzaam ontzorgen, onze klanten moeten geen gedoe hebben.”

Wat kost het?

“Van vijf euro voor een 12-inchfietsje tot 12,50 voor een 26-inchfiets, alles op de groei. Binnenkort poedercoaten we onze fietsen ook, en ze zijn voorzien van BikeFlipbellen, ons embleem voorop en stickers op de zij- en achterkant.”

Wat fietst uzelf?

“In lijn met de visie van het bedrijf is dat een vintage Jan Janssen-racefiets, maar wel 28 inch hoor.”

bikeflip.nl