Lodewijk Asscher over zijn stad: ‘Amsterdam is uit het lood geslagen’

Na twintig jaar in de politiek kwam het vertrek van Lodewijk Asscher (48) als PvdA-leider als een grote schok. Ook voor hemzelf. Hoe ga je daarna weer verder? ‘Ik dacht dat het als een lamp was die je uitzet. Maar dat is niet zo.’

Wie hem woensdagmiddag iets na vier uur café Czaar ziet binnenlopen, zou zomaar kunnen denken dat het vertrek van Lodewijk Asscher uit de politiek niet gebeurd is. Hij komt binnen in een klassiek blauw pak met stropdas, laptoptas bij de hand. Hoofden van andere gasten draaien. ‘Is dat niet díe man..?’

Maar schijn bedriegt. Weg zijn de woordvoerders, de dienstauto die hij als minister had en het aanhoudende afgaan van zijn telefoon. Asscher komt ‘gewoon’ van zijn werk. Hij had een overleg in Den Haag en is iets verlaat door de middagfile. Het pak kan bijna uit. Thuis gaat hij zo zijn zoon helpen met wiskunde en vanavond op naar het Muziekgebouw, voor een concert. “Heerlijk, dat dat nu vaker kan.”

Twee jaar geleden stopte Asscher vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen als PvdA-leider. Zijn rol in de Toeslagenaffaire maakte dat volgens Asscher te veel nadruk op zijn persoon kwam te liggen, wat de PvdA zou schaden.

In de media kwam hij daarna amper, behalve als hij iets te vertellen had over zijn huidige werk als adviseur op het gebied van kansengelijkheid, onderwijs of het verbeteren van kwetsbare wijken. Maar verder wilde hij vooral geen orakel of ­duider zijn van de politiek.

Beeld Linda Stulic

Toch zei hij dit keer ja. Het Parool leest hij dagelijks en het is een kans om te vertellen over het werk dat hij nu doet. En ja, dan kan hij ook meteen iets zeggen over wat er gebeurt na je vertrek uit de politiek. “Iemand op straat zei tegen me: wat jammer dat je er niet meer bent. Toen zei ik dat ik dat echt een nogal verdrietige mededeling vond. Want zo heb ik het zelf niet ervaren. Ik ben er echt nog.”

Alsof u doodverklaard wordt.

“Ja en alsof ik helemaal samenval met de politiek. Ik heb het twintig jaar mogen doen en ben daar supertrots op. Maar politici blijven passanten. Dat heb ik altijd geweten.”

Maar niet elke politieke passant gaat zo abrupt weg.

“Klopt, ik was er niet op voorbereid. Je zit vol adrenaline, bent mentaal en fysiek voorbereid op de laatste weken van de campagne en dan stopt het ineens, vlak voor de finish.”

En zit u vervolgens thuis met de vraag: hoe verder?

“Dat was zwaar, maar dat het zo abrupt was had een voordeel. Het dwong me heel goed na te denken: wat wil ik eigenlijk? Dan ga je banen zoeken, maar bij geen enkele dacht ik: daar heb ik zin in. Ik was bang me te zullen vervelen. Wat ik heel leuk vind aan politiek is dat je je steeds in iets nieuws mag verdiepen. Dat wilde ik vasthouden. En tegelijkertijd moest ik ook echt loskomen van het ritme dat ik twintig jaar heb gehad.”

Is dat gelukt?

“Vorig jaar zeiden mensen tegen me dat ik er heel relaxed uitzag. Als iemand dat één keer zegt, denk je: fijn. Maar als mensen dat de hele tijd noemen, zegt het iets over hoe je er daarvoor bij liep. Dat ik toch altijd het gevoel met me meedroeg dat ik een beweging vertegenwoordig en kiezers. Altijd aanstaan. Opletten.”

Kunt u daar een voorbeeld van geven?

“Nou, het is een beetje een treurig voorbeeld, maar ik merkte dat ik gewend was heel veel in de dag te stoppen, waardoor alles heel functioneel werd. Gewoon een gesprek voeren en je door nieuwsgierigheid laten meevoeren, was er bijna niet meer. Dat zie je veel bij politici. Die staan eigenlijk altijd aan. Dus als je met ze praat, zijn ze bezig een anekdote te verzamelen of jou ergens van te overtuigen.”

Dan wordt alles een middel en geen doel op zich.

“Omdat de druk zo gigantisch is op politici en hun tijd, betaal je in spontaniteit, nieuwsgierigheid en toeval. Dat weer terugkrijgen is heerlijk. Ik werk nog steeds heel hard, dat zal ik altijd doen, maar een deel van je zintuigen gaat weer openstaan. Ik geniet er heel erg van door de stad te fietsen en die hele stad in me op te nemen.”

Sijpelde dat ook thuis door? U hebt drie jonge zonen die hun vader als politicus kennen.

“Mijn zoons zijn eigenlijk mijn redding geweest in die politieke jaren. Toen ik wethouder in Amsterdam werd en nog geen vader was, werd er tegen me gezegd: gooi je uren erin! Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat! Toen werd ik vader en dacht ik, dit gaat voor mij niet werken. Zij hebben mij met beide benen op de grond gehouden. Dat ik nog mentaal gezond ben, komt door mijn vrouw én die kinderen. Ze zijn nu tieners. Hele sterke, idealistische, prachtige mensen. Maar het BN’erschap dat komt met politicus zijn, vinden ze ongemakkelijk. Ze vinden het fijn dat er over hun vader niet meer elke dag allemaal meningen rondgaan. En thuis merken ze dat het een stuk ­ontspannener is.”

Zeker als puber wil je niet met je vader geassocieerd worden.

“Ha, ja, je wilt niet opvallen door je vader. Ik moest een keer naar een oudergesprek op de school van mijn oudste. Oké, zei hij: geen pak aan, via de fietsenkelder naar binnen, het liefst een pet op en onderweg geen praatjes maken.”

Na uw politieke vertrek was uw eerste klus in Heerlen, Zuid-Limburg.

“De burgemeester belde mij of ik ze kon helpen bij het verbeteren van Heerlen-Noord. Dat was een geschenk uit de hemel. Het gaf mij een gevoel van thuiskomen, want ik kon daar aan de slag met de thema’s die ik het belangrijkst vind: onderwijs, veiligheid en gelijke kansen.”

“Heerlen-Noord is sinds de mijnsluiting een plek van veel bittere armoede. Dat heeft extreme effecten op de gezondheid. Zorgverzekeraar CZ geeft daar ieder jaar 25 miljoen euro aan onverklaarbare extra kosten uit. Mensen leven 6 of 7 jaar korter in Heerlen-Noord dan in Heerlen-Zuid. Mijn taak was iedereen bij elkaar te brengen, en een gezamenlijke aanpak maken met mensen die zich niet gezien voelen door de politiek.”

Verder weg van Den Haag kan bijna niet in Nederland, nogal symbolisch.

Lachend: “Klopt. Het had niks met Den Haag, Amsterdam, of de PvdA te maken. Ik vond het heel spannend; hoe gaan die mensen aankijken tegen een Amsterdammer die uit de landelijke politiek komt? Als partijleider was ik vaak in Heerlen geweest en dan hoorde ik ‘we zien je hier niet’. Ik dacht dan: maar ik ben hier toch? Nu kwam ik daar en zeiden ze: wat geweldig dat je ons komt helpen.”

Omdat u het nu niet als een middel zag?

“Het zou kunnen. Ze merkten in ieder geval dat ik weinig tijd had.”

Dit keer verbleef u in een hotel daar, u kon ’s nachts mee met de politie.

“Dat maakt een enorm verschil. Ik denk dat je nieuwsgierigheid meer zichtbaar wordt en dat vinden mensen prettig. Ik vond hun reactie, een gek woord misschien, ontroerend. Je twijfelt toch, zitten mensen wel op mij te wachten?”

U bent ondertussen adviseur bij adviesbureau Van de Bunt. Onder hun vlag doet u allerlei van dit soort projecten. Hoe ziet uw week eruit?

“Ik was vandaag in gesprek met de ­burgemeester van Roosendaal over hun wijkaanpak. Ik was in Den Haag om te praten over hoe we de CO 2 -uitstoot in luchtvaart omlaag kunnen krijgen. En tussendoor was ik in gesprek over het Noodfonds Energie – we hebben 78.000 mensen bereikt, maar ik denk dat het dubbele aantal er recht op heeft. We bespraken wat we nog kunnen verzinnen om zoveel mogelijk mensen te bereiken.”

Leert u weer nieuwe dingen?

“Ik leer weer op een andere manier mensen met elkaar verbinden. Dat klinkt een beetje soft, hè? Maar neem de stijgende energieprijzen. Dan heb je de overheid die met koopkrachtplaatjes aan de slag gaat, de energiebedrijven die denken: we moeten iets verzinnen. Mijn taak op alle plekken waar ik kom, is eigenlijk alles wat ontstaat met elkaar te verbinden en om te zetten in acties, waardoor mensen het beter krijgen. In dit geval de commerciële partijen en de overheid.”

Geen beleid, maar uitvoering.

“Ja, al moest ik daar soms aan wennen. Toen de oorlog in Oekraïne uitbrak bijvoorbeeld. Ik had het er met mijn zoontje meteen over om cakejes te bakken voor Giro555. Maar ik was toch gewend dat als er iets belangrijks gebeurt, dat ik daar dan wat van vond.”

En niet aan de zijlijn staat.

“Precies, dat ik ergens op het veld stond, al was het vaak een zijveldje. Ik ben daarna wel gevraagd door de Europese Commissie om als special adviser advies te geven over de opvang en integratie van Oekraïense vluchtelingen. Dat geeft me heel veel voldoening.”

Ik zag u vorig jaar bij de uitslagenavond van de gemeenteraadsverkiezingen staan, een jaar na uw vertrek. Marjolein Moorman won met de PvdA en u keek achterin tevreden met een biertje in de hand toe. Ik had het idee dat daar een hele hoop ­samenkwam.

“Klopt. Kijk, ik geloof nog steeds in politiek en in bevlogen mensen die dat werk doen. Marjolein kwam in de raad toen ik lijsttrekker was en zelf de grootste werd. Dan is het heel gaaf om dat weer te zien. Ik was niet van plan om te gaan, maar ik kreeg allemaal appjes. Dus ik dacht: ik ga toch even langs om te ­feliciteren.”

Mist u de politiek dan?

“Nee, ik was vooral trots. Ik mocht daarna nog helpen bij de formatie als informateur. Dat was een ereklus, ik vond het onwijs leuk. Ik zag mensen bevlogen met elkaar praten en onderhandelen, met soms een beetje gehakketak heen en weer.”

Maar het was geen Den Haag?

“Hahaha, nee. Nee joh. Ze hadden mij ook helemaal niet nodig.”

Spookt dan, met al die politici, niet ergens door uw hoofd de vraag of u wel had moeten stoppen?

“Natuurlijk, maar ik ben twee jaar geleden tot de conclusie gekomen dat als ik door zou gaan dat het alleen maar over mij zou gaan.”

Beeld Linda Stulic

Maar ondertussen, Rutte zit er nog. De Toeslagenaffaire is nog niet opgelost.

“Ja, maar je stopt niet uit luxe. Het was een heel moeilijk besluit, want als je iets met heel veel overtuiging doet is het supermoeilijk om ermee te stoppen. Tegelijkertijd heb ik geen spijt. Ik stopte niet in de hoop dat Rutte weg zou gaan of zo.”

U gaat dan terug naar de afweging die u toen in uw hoofd maakte. Achteraf, iets romantischer bekeken, was het een gebaar dat niet veel opleverde.

Feller: “Nee, het is niet romantisch. Het was geen gebaar, maar een besluit. Achteraf gaan mensen allerlei dingen erop plakken, die niet zo zijn geweest. Ik zag geen weg voorwaarts voor mezelf. Het was nog tijdens de coronaperiode, dus ik moest zo’n gek filmpje maken om mijn afscheid aan te kondigen, dat maakt het extra dramatisch. Had ik het liever anders gezien? Tuurlijk, ik had veel dingen anders willen zien. Maar zo gaat het leven. Het leven gaat naar voren. Niet naar achteren.”

Vindt u het vervelend als mensen u dat vragen? Ik word niet aangesproken op mijn carrièrekeuzes.

“Hmm, mensen mogen mij overal over aanspreken, over mijn stoppen of over mijn fouten. Alleen heb ik weleens iets van: wat had je dan nog? Ik heb me twintig jaar ingezet voor de publieke zaak en doe dat nog steeds. Ik heb dingen gedaan waar ik trots op ben en ik heb fouten gemaakt. Maar laat het vooral horen als jij nooit fouten hebt gemaakt, dan kan ik vast veel van je leren.”

U schreef uw boek Opstaan in het Lloyd Hotel in 2018 en 2019, de periode dat uw vader overleed. Daardoor werd het een hele persoonlijke reflectie op wie u bent en wat u doet. Hij vond het niet fijn dat u in de politiek zat, maar uw vertrek heeft hij niet meegemaakt.

“Het leuke is: hij was advocaat. En deels lijkt dat op wat ik doe als adviseur. Proberen mensen te helpen en naast de juiste mensen te staan. Het is onwijs jammer dat ik daar niet met hem over kan praten.”

“Ik hoor zijn stem af en toe nog wel, maar meer op andere momenten. Mijn oudste was gewend hem te bellen als hij een doelpunt had gemaakt en alles erover te vertellen. Als hij nu een doelpunt maakt, is er een klein stemmetje dat zegt: ‘Jammer. Hij zou pap moeten bellen.’ Dat is natuurlijk hoe gemis werkt.”

Gemis komt vaak boven op momenten dat je het niet ziet aankomen. Je bent je fietssleutel kwijt, en opeens word je boos. Op je vader die er niet meer is.

“Sterker nog, je koestert dat. Want zo’n emotie van verlies en verdriet brengt je weer even dicht bij iemand die er niet meer is. Aan de jas die ik draag, ben ik heel erg gehecht, terwijl ’ie eigenlijk op is. Maar ik heb hem gekocht voor zijn begrafenis. In dat soort rare dingen zoek je houvast, naar de dingen die er niet meer zijn.”

“Een beeld van mijn jeugd is dat pap ’s avonds jurisprudentie zit te lezen en aantekeningen maakt in schriftjes. Ik wilde daarom nooit advocaat worden, want het leek me zo hard werken. Maar ik betrap mezelf erop dat ik ’s avonds – ik hou niet van televisie kijken – ideeën over mijn werk in digitale schriftjes zit te ­krabbelen.”

Met ideeën over het lerarentekort ­bijvoorbeeld. Laatst publiceerde u een advies waarbij leraren niet in dienst ­komen van een school, maar een regio. Zoals Amsterdam.

“Mijn advies was: geef mensen meteen een vast contract nadat ze het onderwijs ingaan en bied ze aan om voor de regio te gaan werken. En investeer dan in begeleiden en matchen. Want vaak knappen leraren heel snel weer af omdat ze niet op de juiste plek zitten. Dat kun je niet van een individueel schoolbestuur vragen. Dus moet je het naar de stad brengen. Naar de regio. En het is leuk, het bindt je aan een regio, aan een geschiedenis.”

Juist die geschiedenis lijken we steeds minder te kennen. In uw stad wordt op het Anne Frank Huis een antisemitische leus geprojecteerd.

“Weerzinwekkend is het. Mijn vader zei altijd al dat het nooit weg zou gaan. Als kind dacht ik: dat is jouw trauma. Maar hij had dus wel gelijk. Ik vind dat heel ernstig. In deze stad is bijna bij iedere voetstap de moord op Joden zichtbaar. Als je je eigen geschiedenis zo grof ontkent, wat heb je dan voor toekomst samen? Maar ook de achteloosheid van de jodenhaat. Daarvan weet ik: het is altijd ‘heden ik, morgen gij’. Het normaliseren daarvan is uiteindelijk altijd een voorbode van geweld.” Hij valt even stil.

“Sorry, dit is wel heel somber, hè? Mag ik nog wel benadrukken wat ik ook zie in de stad? De energie, het optimisme, de vrolijkheid?”

Graag zelfs.

“Ik geloof dat veel van de oplossingen voor een samenleving en voor een land in Amsterdam gevonden kunnen worden. Het uitvinden van de solidariteit, het heruitvinden van volkshuisvesting is hier begonnen. Dat is waar deze stad groot van is geworden. Dat vermogen zit er nog steeds. Er is zoveel schoonheid, energie en ondernemerschap in de stad.”

Beeld Linda Stulic

“Het vergt alleen van elke Amsterdammer dat je telkens kijkt of de keuzes die je maakt goed zijn voor de meeste kinderen die hier opgroeien. Het gaat goed met een wijk als het goed gaat met de kinderen. Tegelijkertijd moet je geen romantisch beeld van de stad hebben. De stad is uit het lood geslagen. De ongelijkheid is toegenomen, het wapengeweld gigantisch. Het zelfbeeld van de stad klopt niet altijd met wat bewoners meemaken.”

Wijlen burgemeester Van der Laan sprak van een ‘lieve stad’. Dat is bij uitstek romantisch, toch?

“Dat is een frase die alleen iemand als Eberhard kon gebruiken in zijn juiste betekenis en connotatie. Als we dat allemaal gaan zeggen, dan wordt het kauwgom. ­Uitgekauwd.”

Heeft u nog een rekening openstaan in de politiek? U schreef onder uw afscheidsvideo: ‘een ander moment en een andere manier’.

“Mijn werk is mijn andere manier, omdat het over dezelfde thema’s gaat: van kansengelijkheid tot onderwijs. Dus nee, ik heb geen rekening openstaan, echt niet.”

U oogt vrijer dan ooit, maar heeft u uw hele vrijheid teruggewonnen?

“Mijn hele vrijheid? Nee, dat kan niet. Er zijn nog steeds heel veel mensen die mij herkennen en iets van mij vinden. We moeten het niet te zwaar maken, maar ik had eigenlijk gedacht dat vertrekken uit de politiek, hoe naïef ook, is als een lamp die je uitzet. Maar dat is niet zo. Mensen zeggen: ‘Hé Lodewijk, wanneer kom je terug?’ Tachtig procent van de mensen zegt iets aardigs, maar omdat ze iets zeggen ben je toch weer even in je oude rol. Ik vind het nog steeds fijn om op vakantie even helemaal geen mensen te ontmoeten.”

Er is nog wel één vraag waar mensen die ik vooraf sprak antwoord op willen. Enig idee?

Grijnzend: “Iets over Ajax?”

Ha, nee. Of u burgemeester van Amsterdam wilt worden.

“Weet je, ik heb geluk gehad om heel dicht bij mensen te werken die dat werk deden. Daar heb ik veel van geleerd. Ik wil eraan bijdragen dat het met de stad goed gaat. Dat de burgemeester haar werk goed kan doen. Dat ze de stad veiliger kan maken. We hebben het echt niet zo slecht getroffen met de huidige politieke top in Amsterdam. Dan vind ik gespeculeer over mezelf niet zo veel bijdragen.”

U wilt niets zeggen wat politiek werk kan beïnvloeden.

“Exact. Ik wil gewoon een goede Amsterdammer zijn. Dingen voor de stad doen. Voor het land en voor de wereld. En mocht je het nog willen weten: ik hoop dat Ziyech terugkomt naar Ajax.”