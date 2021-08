Lockdownvoornemens? Hoog tijd om die waar te maken, vinden ze bij De Week

Beeld Shutterstock

De Week met een hoofdletter W, dat belooft wat.

“Ja vind je? Tijdens corona zijn veel mensen gaan reflecteren. Zit ik wel goed op mijn werk? Ben ik gelukkig in mijn persoonlijke leven? Wat zou ik willen aanpakken? Het grappige is dat mijn compagnon Karlien Pijnenborg en ik hetzelfde deden. We dachten na over welk trainingstraject we zelf wel zouden willen doen en dat hebben we uitgewerkt.”

En dat werd De Week.

“Dat werd De Week: een programma van een werkweek in de natuur, zodat de deelnemer zich zonder afleiding kan richten op wat hij of zij wil aanpakken en hierover weer de regie kan nemen.”

Even ertussenuit om aan jezelf te werken.

“Een compacte en geconcentreerde ervaring om echt een stap te kunnen maken. Wij kijken met de deelnemers naar het verleden, het heden en de toekomst. Soms moet je, als je een sprong wilt maken, even een stuk achteruit om een aanloop te nemen. We hebben allebei ook een achtergrond in theater. Die kennis hebben we verwerkt in het programma.”

Staan de deelnemers dus straks op een podium in het bos?

“Dat dan weer niet. We maken geen theater tijdens De Week, maar het is wel een totaalervaring, waarin je op een uitdagende manier kunt experimenteren met je leerdoel.”

Hoe kunnen we na het weekend het beste aan onze week beginnen? Tips?

“Neem aan het begin van maandag vijf minuten om te besluiten wat je wilt van deze week, waar je aan wilt werken en wat je achter wilt laten in de vorige.”