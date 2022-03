Local Wave in Zuidoost wil podcasts laagdrempelig maken: ‘Amsterdam we moeten praten’

Jamy Guda (roze top) in gesprek met tafelgast Josefine voor haar podcast sTEAmin. Op de achtergrond Local Wave-studiomanager Leeroy Molly. Beeld Daphne Lucker

De thee is gezet. Suikerpotjes, een vaasje bloemen en een ronde cactus staan inmiddels op tafel. Er wordt nog een lamp verhangen en de laatste camera wordt scherpgesteld. Dan kan de opname beginnen.

“Hallo en welkom! Je kijkt en luistert naar sTEAmin, de podcast waarin we helpen met jouw issues en dilemma’s. Dat doe ik nooit alleen, dit keer met Josefine,” begint Jamy Guda (26) haar podcast. Vandaag neemt Guda een aflevering op voor seizoen twee van sTEAmin. De ingrediënten voor haar show? Anonieme dilemma’s die worden ingestuurd via ASKfm en Instagram, en een gast om die mee te bespreken. Ook thee, dit keer met matcha-gembersmaak, behoort tot de vaste set-up; Guda is ‘een echte theeleut’.

De studio waarin de podcastopname plaatsvindt, lijkt op een ongebruikelijke plek te zitten: tussen een kaaswinkel en lunchroom in, aan het Bijlmerplein, in winkelcentrum de Amsterdamse Poort. Maar de keuze om podcastomroep en -studio Local Wave daar te vestigen was bewust, aldus zakelijk directeur Dorian Andrzejewski (31). “Leuk aan deze plek is dat iedereen kan zien wat hier gebeurt,” vertelt hij. Het pand heeft volledig glazen ramen en deuren. Achter Guda en haar gast zijn daardoor regelmatig passerende voetgangers en fietsers te zien.

Geluid én beeld

“We willen dan ook de digitale en fysieke wereld verbinden,” zegt Andrzejewski. “We hebben een publieke functie. We sluiten ons niet af, maar zitten midden in het straatbeeld. Zo maken we de podcastcultuur laagdrempelig en nodigen we mensen uit.” Op de panddeur prijkt in witte letters de slogan ‘Amsterdam, we moeten praten’: een letterlijke uitnodiging aan Amsterdammers om in gesprek te gaan.

Wanneer je de studio binnenstapt sta je gelijk in het opnamegedeelte, dat door middel van een gordijn afgesloten en geluiddicht gemaakt kan worden. Terwijl Guda en haar gast spreken over sugar mommy’s en interculturele relaties, zorgen studiomanager Leeroy Molly (30) en contentmanager Jim de Wit (21) er van achter het gordijn voor dat de opname technisch goed verloopt. Gezeten achter een bureau vol kabels en apparatuur leiden zij de audio en videobeelden in goede banen – de podcast wordt ook in beeld opgenomen.

Molly controleert constant het geluid en schakelt tegelijkertijd via een paneel live tussen de vier camera’s, zodat er na afloop gelijk een videomontage is voor YouTube en de website. De Wit maakt ondertussen camerabeelden, die op zijn computerscherm binnenkomen. Het korte filmpje post hij gelijk op Instagram. Ook houdt De Wit via een timer bij wanneer er iets leuks wordt gezegd in de podcast. “Dan kan ik die stukjes later uit de opname knippen voor de socialemediakanalen.”

De huiskamer van Amsterdam

Sinds juli 2021 zit Local Wave aan het Bijlmerplein. Andrzejewski en creative director Timothy Adèr (30) broedden twee jaar daarvoor al op een idee voor een project. Andrzejewski: “In 2015 begonnen we met het organiseren van blockparty’s, hiphopevenementen, om meer sociale cohesie in Zuidoost te creëren en jong talent te stimuleren. Daaruit is Stichting Hoodstock ontstaan. We zochten naar een meer duurzame invulling om een community bij elkaar te brengen. Dan kom je al snel uit op een broedplaats.”

Die vonden ze in de vorm van een podcastomroep, in Zuidoost, waar veel leegstand was. “Dit stadsdeel vinden wij het relevantst,” vult Adèr aan. “Er gebeuren grootse dingen in de concertzalen en je ziet hier de meltingpot van Amsterdam. Ook culturele en muzikale ontwikkelingen vinden hier plaats.”

Timothy Adèr, creative director van Local Wave: 'Stadsdeel Zuidoost vinden wij het relevantst: hier zie je de meltingpot van Amsterdam.' Beeld Daphne Lucker

Het tweede podcastseizoen – een seizoen duurt vier tot zes maanden en heeft tien formats – is inmiddels begonnen, maar in eerste instantie was het plan om met Stichting Hoodstock een creatieve ruimte met horecafunctie op te zetten. Dat idee was vanwege corona snel van de baan. Ze bedachten iets anders: podcasts maken bleek ‘futureproof’ en een goede manier om mensen een stem te geven.

Adèr zegt dat ze de huiskamer van Amsterdam willen zijn, waar alle onderwerpen besproken kunnen worden. “Local Wave is er voor Amsterdamse jongeren, creatievelingen en makers.” Iedereen met een eigen, uniek idee kan een podcast pitchen bij de omroep. Het Local Waveteam beoordeelt vervolgens welke ideeën geschikt en origineel zijn én of een idee aansluit bij de subsidie-eisen: het initiatief wordt namelijk gesubsidieerd, onder meer door de gemeente. Local Wave staat ook open voor andere partijen die een podcast willen opnemen of willen samenwerken.

Papa-podcast

Volgens Alvaro Oosterwolde (29) creëert de omroep een soort win-winsituatie: podcastmakers kunnen gratis gebruik maken van professionele studiofaciliteiten en Local Wave krijgt bekendheid wanneer makers hun podcasts, die op Spotify te beluisteren zijn, delen met hun publiek. Oosterwolde maakt hier zelf de podcast Papa’s dingen. “Daarin richt ik mij voornamelijk op alle vaders: huidige en toekomstige. Maar ik krijg ook reacties van vrouwen die zeggen dat ze eindelijk weten wat zich afspeelt in het hoofd van hun partners, de vaders,” vertelt Oosterwolde, zelf een jonge vader uit Oost.

In zijn eerste podcastseizoen sprak hij met andere vaders over wat vaderschap inhoudt en hoe je de zwangerschap voor beide ouders ‘zo goed mogelijk kan laten verlopen’. In seizoen twee spreekt hij experts, van verloskundigen tot pedagogen.

Zijn vriendin verzon het podcastidee. “Toen we wisten dat zij zwanger was, hebben we ons ingelezen en gesproken over hoe we er samen een mooie zwangerschap en bevalling van konden maken. Zo kozen wij voor een thuisbevalling omdat je thuis op je gemak bent. Het verliep precies zoals gehoopt. Mijn vriendin gunde iedereen zo’n mooie ervaring met een goed helpende partner. Dat wilde ze delen. Daarbij: voor aanstaande vaders is er vaak minder informatie dan voor moeders,” aldus Oosterwolde. Hij is het gezicht van de podcast, zijn vriendin doet voornamelijk het regelwerk achter de schermen.

Opgepikt door BNN

Het voorbereidende redactiewerk en de inhoud van elke Local Wavepodcast liggen in handen van de makers. “Wij faciliteren vooral,” benadrukt Andrzejewski. “En begeleiden, geven tips. Van jonge makers proberen we zelfstandige mediaprofessionals te maken. Ons ideale beeld is dat de podcastmakers groeien en misschien worden opgepikt door een BNN.”

Die begeleiding uit zich ook voor Guda’s podcastuitzending. Andrzejewski geeft haar tips over subsidieaanvragen en over ‘op eigen pootjes kunnen staan’. Want dat ambieert Guda, die student aan de Filmacademie is en uiteindelijk graag met behulp van een financiering haar podcast wil voortzetten.

De verschillende podcasts snijden onderwerpen aan die volgens Andrzejewski ook weergeven wat er speelt in de stad. “Voor een deel is het een afspiegeling van Zuidoost, en in the bigger picture laat het zien wat er in heel Amsterdam leeft.” Oosterwolde en Guda zijn het daarmee eens. Guda denkt zelfs dat sommige podcastonderwerpen mensen wereldwijd aangaan: “Mensen blijven mensen.”