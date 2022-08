Live zien hoe snel Noord gentrificeert? Dat kan nu vanaf het Stenen Hoofd

'Met de verrekijker kun je zien hoe er in Noord aan de gentrificatie wordt gebouwd.’ Beeld Tycho en Hans de Tweede

Vaak verdwijnen jullie maatschappijkritische teksten (‘Een pokebowl is een kapsalon voor yuppen’, ‘Tussen wal en schip zwemmen vrije vogels’) op muren van leegstaande panden of op viaducten weer. Nu is het een maand lang te bewonderen. Wat is er te zien?

Tycho: “Het Stenen Hoofd is een unieke plek. Het werk dat er te zien is communiceert met de omgeving, zodat het totaalplaatje sterker wordt. Een aantal werken hebben we speciaal voor deze plek gemaakt: de peukenstembus en de live-gentrificatieverrekijker.”

Hans de Tweede: “Met de verrekijker kun je zien hoe er in Noord aan de gentrificatie wordt gebouwd. En met de peukenstembus vragen we mensen: is Amsterdam de allerbeste stad ter wereld of gaat de stad helemaal naar de tering?”

En wat stemmen jullie zelf?

Tycho: “Het is heel dubbel. Als ik op reis ben, vertel ik altijd vol trots dat ik geboren en getogen ben in Amsterdam. Maar de open, tolerante, creatieve stad die Amsterdam ooit was is keihard aan het verdwijnen. Er is een monocultuur ontstaan, waarbij iedereen dezelfde kleding draagt, op een VanMoof rijdt en havermelkkoffie drinkt.”

Hans de Tweede: “Daar is op zich niks mis mee, maar het zijn wel symbolen van de ongelijkheid in de stad.”

Is er nog hoop voor Amsterdam?

Tycho: “De stad is nu weinig divers en dynamisch. Wonen in de stad is alleen nog weggelegd voor Gooise kinderen met een papa en mama die teringveel geld hebben. Gelukkig ontstaat er steeds meer een tegencultuur. Je ziet het in de straatkunst en in de muziek, met mensen als Sophie Straat en Hang Youth. Net als in echte Amsterdamse kroegen en bij de krakers van Hotel Mokum. Dat is tof, maar tegelijk een teken dat het slecht gaat met de stad.”

Hans de Tweede: “Wij kunnen roepen en schreeuwen wat we willen, maar zolang er in de Stopera niks mee gedaan wordt, verandert er weinig.”

Tycho: “Ze proberen wel dingen, zoals jongeren die een binding met Amsterdam hebben voorrang geven op woningen, maar er moet heel veel meer gebeuren. We zouden ook commerciële kunst van lieve poesjes kunnen maken, maar het gaat ons niet om geld verdienen. Wél om het aankaarten van zaken als woningnood, gentrificatie en ongelijkheid, onderwerpen waar wij als twintigers mee te maken hebben. We blijven dit werk doen zolang het nodig is.”