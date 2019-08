Little Collins voert kleine gerechten met grote smaken (7,5)

Little Collins de Pijp. Eerste Sweelinckstraat 19F. Beeld Eva Plevier

Het niveau van de bediening in onze stad stijgt al jaren. Ook in eetcafés weet de serveerster wat er in de sauzen zit, en een beetje zinnig wijnadvies kun je bijna overal krijgen. We danken dit onder meer aan het hipsterisme, dat de interesse voor meer ambachtelijke beroepen heeft aangejaagd.

Twintig jaar geleden werd het nog als charmant gezien als een ober zei dat hij géén idee had wat er in de dressing zat, of een ‘lekker slobbertje’ aanraadde voor bij de zeetong. Heel af en toe mis ik dat losse, slordige nog wel. Vanavond, bij brunch-en-dinercafé Little Collins in De Pijp, herleven oude tijden.

Hollywood

Zowel het terras als de galmende kubus die het interieur van Little Collins is, zit vol. Als er hier iets aan de akoestiek is gedaan, was het daarvoor écht onleefbaar. De bediening is in handen van een jongeman die onwaarschijnlijk veel op acteur Orlando Bloom lijkt, en een Hollywoodactrice op wier naam ik maar niet kan komen. Het feit dat beiden Engelstalig zijn versterkt de illusie. Vriendelijk zijn ze in ieder geval, en we mogen net te weinig plek innemen aan een bar tegen het raam, met achter ons een groot en luid gezelschap.

Andere volgorde

Na een flinke poos krijgen we de lijst met gerechtjes, die we bestuderen onder het genot van een nieuwerwets zuur bier (Polyamorie van Oedipus €4,50). De vierde keer dat de bediening komt vragen of we ready to order zijn, zijn we dat ook echt.

Als eerste proeven we de kimchi slaw, een salade met pittige gefermenteerde kool, bloemkool, bimi, sesam en huisgemaakte Koreaanse barbecuesaus (€9,50). De groenten zijn beetgaar, in goed zout water geblancheerd, de kool is mooi gedoseerd en trapt samen met de saus onze smaakpapillen overeind.

Gilles van der Loo Beeld Oof Verschuren

Minpunt: dit gerecht als eerste serveren, verpest die papillen bijna voor wat nog volgen moet. Een ingelezener ober had de volgorde in overleg met ons omgegooid.

We krijgen uitstekend gegrild platbrood, gevuld met kruidig – koriander, kurkuma – aangemaakte heel gare aardappel (€9,50). Als we onze ober vragen welke specerijen zijn gebruikt, blijkt hij geen idee te hebben. Het komt ook niet in hem op om bij de kok te informeren.

Erbij een heerlijke ‘jam’ van gele pepers en dikke yoghurt. De smaken knallen bijna het bord uit, maar als je yoghurt op deze manier inzet, zout hem dan een beetje zodat hij beter samengaat met de andere ingrediënten. Een druppel olijfolie kan ook helpen.

Best

De kimchi slaw is een geweldige hangover cure. Minder

De salade met warme zachte tofu is niet slecht, maar saai. Opvallend

Little Collins verwijst naar een straat in Melbourne die bekendstaat om haar horeca. Twee van de drie eigenaren zijn van Australische komaf.

We bestellen een fles oranje wijn uit Toscane en krijgen oranje wijn uit Slovenië (Belo 2016 van Kmetija Štekar, €40). Als we de ober opheldering vragen, biedt hij zijn excuus aan en vertelt dat dit de oranje wijn is van de oude kaart. Of we deze fles toch willen houden? Ja. Hij is zuiver, geconcentreerd en verrassend helder voor een wijn met schilweking.

Het hart van het gerecht

Dan geroosterd spek (bbq pork belly, €15) geserveerd met beetgare broccoli, zure radijsjes, haricots, sesamzaad en de barbecuesaus die we eerder proefden. Een inkoppertje qua smaken, maar het hart van het gerecht lijkt langzaam en op lage temperatuur gegaard en mist daardoor nou net de pit die geroosterd varken geven kan. De halloumi (€13) is mooi bruin gebakken en behoorlijk zout. Hij ligt op uitstekende geroosterde wortel, met amandel en rauwe venkel. De tahiniyoghurt die het geheel bij elkaar moet trekken, smaakt niet naar tahini.

Little Collins de Pijp Eerste Sweelinckstraat 19F, 1073CL, Amsterdam

020-7539636

ma-di 09.00-16.00, wo-zo 09.00-22.00 uur

littlecollins.nl

De kip met huisgemaakte mole (€15) is boven verwachting. Een extreem sappige geroosterde filet met niet erg diepdonkere, maar smaakvolle mole (een Mexicaanse ‘saus’ op basis van pepers en specerijen) ligt op frisse, met limoen aangemaakte gepureerde avocado.

Voordat we een heerlijk romige panna cotta van kokosmelk en yoghurt met aardbeitjes eten (€6), proeven we het minste gerecht van de avond: een salade van mosterdblad met warme silken tofu, gehakte pepers en nogal zoetige dressing. Niet slecht, wel erg saai voor 13 euro.

Onder de streep

Voor Proefwerk bestellen we altijd meer dan een gewone gast; bij Little Collins gaan ze uit van anderhalf gerechtje per persoon. Laat dat er twee zijn, maar dan zit je voor zo’n 35 euro de man erg smaakvol te eten.

We begrijpen de grote drukte hier wel, maar hoewel de bediening vaak informeert of alles naar wens is, straalt hun ongeïnformeerdheid (en het feit dat ik voor drie gerechten een vork met mijn gezelschap moet delen) ook desinteresse uit. Meer oog voor deze kant van het bedrijf zou fijn zijn.

