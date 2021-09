Lisa Loeb: ‘Ik heb mijn hele leven in Amsterdam gewoond, maar in mijn paspoort zal voor altijd Amstelveen staan’

Cabaretier Lisa Loeb (32) won onlangs De Slimste Mens. In maart staat ze met haar voor­stelling Extase in de Kleine Komedie. Ze wandelt graag zonder doel door de stad en voelt zich in de Bijenkorf nog altijd een kind.

Eerste keer in Amsterdam

“Dat was een traumatische ervaring. Ik ben geboren in het ziekenhuis in Amstelveen. Na vijf dagen was ik terug in Amsterdam. Ik heb er mijn hele leven gewoond. Heb er op school gezeten, gestudeerd. Ik ga hier nooit meer weg. Maar in mijn paspoort zal voor altijd Amstelveen staan.”

Restaurant

“The Dutchess. Echt een feest om daar te eten. Het is een vrij klassieke keuken. Ik kan ook genieten van meer experimentele dingen, zoals een cappuccino van de lucht van een rozenblaadje dat vliegt in de wind, weet ik veel. Maar vind het ook heel chill om een groot bord pasta te eten, of heel lekkere kip uit de oven.”

The Dutchess. Beeld Lin Woldendorp

Kroeg

“De Engelse Reet. Heel ouderwets: er is geen muziek, maar er zijn wel lekkere gehaktballetjes. Mijn hoofd zit vaak nogal vol, dus ik vind het heerlijk als er geen muziek draait. Dan kan ik gewoon naar mijn gesprekspartner luisteren. Er komen ook van die gezellige oude mannetjes, de buurtalcoholisten. Ik hou van dat soort kroegen. Het hoeft er niet fancy uit te zien. Gewoon bier van de tap en een gekookt ei.”

Theater

“De Kleine Komedie. Daar zag ik voor het eerst cabaret en wist ik meteen: dit wil ik doen als ik later groot ben. Nu gaat mijn eigen voorstelling Extase er in première. Als je daar mag spelen, voelt het een beetje alsof je het hebt gemaakt.”

Dit kan veel beter

“Openbare plasgelegenheden voor vrouwen. Over het algemeen ben ik heel blij dat ik een vrouw ben, maar niet als ik moet plassen. Toen ik tijdens corona ­regelmatig door de stad wandelde, moest ik echt opletten dat ik niet te veel dronk, want dan moest ik thuis gaan plassen. Amsterdam, als progressieve stad die staat voor gelijkheid, zou die genderplasgap snel moeten oplossen.”

Wil altijd nog

“Optreden in Carré. Je moet iets te dromen hebben, toch? Ik geniet van wat ik heb bereikt, maar leg de lat telkens wat hoger.”

School

“Het Vossius Gymnasium. Daar heb ik een heel fijne schooltijd gehad. Ik zat op een redelijke strenge christelijke basisschool, waar ze het Vossius de school van de duivel vonden, maar ik was meteen verkocht omdat ze culturele activiteiten net zo ­serieus namen als leren. Ik zag het als vrijplaats om mezelf te ontwikkelen en heb er ook de eerste stappen van mijn carrière gezet.”

Het Vossius Gymnasium. Beeld Lin Woldendorp

Met pek en veren de stad uit

“Toeristen op de fiets. Ik vind toeristen prima hoor, maar dan gaan ze fietsen in een stad waar iedereen dat kan, behalve zij. Dat is gewoon gevaarlijk. Iedereen heeft haast, moet ergens naartoe. We zitten niet op de fiets om te genieten van het fietspad, wat veel toeristen wel lijken te doen.”

Speciaalzaak

“Kaaswinkel L’Amuse op het Olympiaplein. En slagerij De Leeuw op de Utrechtsestraat. Toen ik klein was, haalde mijn vader daar altijd lekkere dingen. Brood uit Parijs, pata negra. Als ik er langsloop, móét ik gewoon even naar binnen. Ik waardeer het vakmanschap ook, de liefde voor hun producten.”

Kaaswinkel L’Amuse op het Olympiaplein. Beeld Lin Woldendorp

Broodje

“Ik hou heel erg van Turkse pizza. Vroeger ging ik altijd naar Haci Baba in De Pijp. Of het echt lekker was, weet ik niet. Om drie uur ’s nachts, na het stappen, vond ik dat in ieder geval van wel. Ik eet het ook graag als ik een kater heb. Laatst at ik een Turkse pizza bij een doodnormale lunch. Ik had geen kater en was niet dronken; dat was toch een andere sensatie.”

Mooiste herinnering

“Mijn bruiloft in het Amstel Hotel. Een sprookjeshuwelijk. Ik kom daar al heel mijn leven, mijn opa en oma trouwden er ooit, en ik wist: daar moet ik ook trouwen. De bruiloft was erg Disneyachtig, ik had een witte jurk met lange sleep. De dag erna vierden we het in de Westerliefde nóg een keer met een weird themafeest.”

Favoriete winkel

“De Bijenkorf. Ik voel me nog steeds een klein kind als ik daar binnenkom. Het geeft me een warm, vertrouwd gevoel omdat ik er vroeger vaak kwam. Nee, ik hou niet zo van verandering. Ik woon ook al 32 jaar in dezelfde buurt in Zuid. Ik ben een gewoon­te­dier. Herinneringen en nostalgie wegen soms zwaarder dan de ervaring zelf.”

Favoriet vervoermiddel

“Ik wandel het liefst. Ik blijf Amsterdam bijzonder vinden. Ik ontdek nog steeds nieuwe gebouwen en zijstraatjes. Het liefst loop ik zonder doel door het centrum; ik zie wel waar ik uitkom en wat zich aandient. De stad laten bepalen wat je doet.”