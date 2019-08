Lios Greek Street Food zorgt niet voor vakantiegevoel

Waar bestellen we?

Het is hoogzomer en ik heb zin in Grieks eten. Nieuw aan het firmament is Lios Greek Street Food. Pas nadat ik heb besteld, zie ik dat deze – net als Bepita – in The Food Department in de Magna Plaza zit.

Wat biedt het menu?

De kaart is on-Grieks klein, maar veelbelovend. Pita’s met kip of varkensvlees, gegrilde halloumi, een frisse salade en enkele dips. Er is ook een ‘Lios Shares his ­Favourites’-optie voor ruim dertig euro, maar daar wordt niet bij vermeld wat je kunt verwachten. Ik houd niet zo van verrassingen, dus ik kies zelf vier gerechten.

Rijden maar!

Na ongeveer drie kwartier stopt de scooter voor de deur. Alles is netjes verpakt in bakjes van styrofoam; complimenten voor de luxueuze met het Lioslogo bedrukte servetten.

Wat eten we zoal?

Allereerst de Pita Pork (€8,45) met een saus naar keuze, ik koos tzatziki. Deze is fris en met veel knoflook, helemaal goed. Ook het pitabroodje is prettig vers. Het ­geroosterde varkensvlees van de vulling is een tikje droog geworden, maar samen gegeten met de rest van de ingrediënten, zoals tomaatjes en ui, is het prima. Wel jammer dat de beloofde granaatappelpitjes ontbreken. De portiegrootte vind ik goed.

Ook bij de Souvla Chicken (€9,45) zijn ze de granaatappel vergeten. Erger nog: ook de beloofde tzatziki die we op de foto zien ontbreekt. Zo wordt de kip met kleine salade wel erg saai. Knap ook, dat ze kippendijen zo droog hebben gekregen. Het is niet vies, maar verre van ‘af’.

Hopelijk smaakt de rest beter!

De spanakotiropita (€6,95), de welbekende hartige Griekse spinazie-fetataart, heeft een mooi formaat. ­Zeker 10 bij 15 centimeter en handig voorgesneden in ruitjes. Het filodeeg is erg donker gebakken, wel heel krokant. Helaas is de vulling lafjes, het is voornamelijk veel spinazie en af en toe een dikke brok fetakaas. Gelukkig zit er een smakelijk (en zeer pittig!) sausje bij.

En tot slot?

De prachtige onlinefoto van de Fried Squid (€8,95) toont een mix van knapperige inktvisringen en tentakels. De realiteit blijkt echter een bescheiden portie kleine calamares, alleen de ringen – en heel slappe ook nog. Ze zijn extreem zout en rubberig. Het oude partje citroen ernaast kan het geheel niet oppeppen. Nee, hier krijg ik geen vakantiegevoel van.