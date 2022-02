Linda.nl-hoofdredacteur Marije Knevel: ‘Bij Ikaria haal je het lekkerste bananenbrood van Amsterdam’

Marije Knevel (34) is sinds kort de hoofdredacteur van LINDA.nl. Ze heeft haar vaste kraampjes op de Ten Katemarkt en gunt zichzelf af en toe een lading stokbroden en croissants van Le Fournil de Sébastien.

Mijn buurt

“Al zo’n zes jaar woon ik in Oud-West, de allerleukste buurt van Amsterdam. Je hebt daar van alles, maar het is gelukkig nog niet zo toeristisch. De locatie is ook ideaal; ik rol naar de Jordaan en ben zo op het Centraal Station. De buurt is de laatste jaren mega-opgeknapt qua kleine zaakjes en horecatenten. Een aantal jaren geleden was dat nog heel anders.”

Speciaalzaak

“Ik ga vaak naar bakkerij Le Fournil de Sébastien in Zuid, maar ben helaas niet de enige; je staat zo drie kwartier in de rij voor een paar broden. Gelukkig heb ik een lifehack: samen met mijn vriend koop ik dan veel stokbroden en croissants, die we invriezen. Voordat je ze in de oven gooit, moet je ze alleen even nat maken; heerlijk. Af en toe neem ik broden mee naar vrienden en collega’s die niet in Amsterdam wonen. Iedereen moet zichzelf een lekker brood gunnen.”

Le Fournil de Sébastien. Beeld Sophie Saddington

Kapper

“Al heel wat jaren word ik geknipt door Tamara, een kapster die een stoel huurt in De Hallen. Zij is niet alleen superkundig, ik kan ook altijd goed met haar praten. En dat is ook wel nodig: soms zit ik acht uur lang in de kappersstoel om gekleurd en geknipt te worden.”

Kerk

“De Nicolaasbasiliek, tegenover het Centraal Station. Hoewel dit een enorme kerk is, weten veel toeristen én Amsterdammers niet dat deze bestaat. Niet gek ook: als je vanuit het station de stad in loopt, krijg je zóveel prikkels te verduren – een massa aan mensen, boten, het geluid van de trams. Daardoor gaat de basiliek aan mensen voorbij. Zonde eigenlijk.”

Koffietentje

“Koffie haal ik vaak bij de Griekse kiosk Ikaria op het Kwakersplein in West. Rond de zaak zijn allerlei zitjes geplaatst, waardoor het een ontmoetingsplek voor de buurt is geworden. Het personeel is erg betrokken en geïnteresseerd in hun klanten. Misschien houden ze stiekem wel een boekje bij, want ze weten echt álles over je. Behalve heerlijke koffie hebben ze ook het allerlekkerste bananenbrood van Amsterdam.”

Ikaria Food. Beeld Sophie Saddington

Broodje

“Op de Kinkerstraat heb je Seoul Food voor Koreaanse take-away, waar ze vegan bbang verkopen. Dat is flatbread dat ze vullen met veel groenten en sausjes. Onmogelijk om te eten, want de helft druipt er altijd uit. Maar dat is het helemaal waard; het is zó ontzettend lekker.”

Broodje vegan bbang van Seoul Food. Beeld Sophie Saddington

Dagelijkse boodschappen

“Ik doe mijn boodschappen vaak op de Ten Katemarkt. Daar heb ik mijn vaste kraampjes, zoals de kaasboer waar ik dol ben op de Gooische pikante, of Jen’s Bing waar ze Taiwanese streetfood verkopen. Mijn man en ik willen altijd het lekkerste eten in huis hebben. Stiekem droomt hij ervan om een eigen speciaalzaak in Oud-West op te zetten, waar we al ons favoriete eten verzamelen – nu fietsen we altijd de hele stad door om de lekkerste dingen te halen. Maar dat is nog toekomstmuziek.”

Beste plek om te relaxen

“Met een bootje varen op de grachten. Samen met mijn vriend heb ik een klein bootje, Beaut, en na een werkdag maken we daarin graag een rondje over de grachten. Perfect om je hoofd leeg te maken en los te komen van de waan van de dag. Als het mooi weer is, leggen we ons bootje aan bij de Houthavens of het Prinseneiland. Ik vind het heerlijk om in de zon te zitten en in het water te plonzen, dat is voor mij echt relaxen.”

Uitgaan

“Uitgaan is voor mij de festivals rondom de stad, die we al heel lang niet hebben gehad. Ultieme vrijheid betekent op je fietsje naar een festival gaan. Zon op je huid, lekkere muziek en iedereen is meestal blij. Ik mis de festivals verschrikkelijk. Het geeft zo veel geluk als je even lekker los kunt gaan.”

Restaurant

“In de Da Costastraat zit Brasserie Rocks: een lesrestaurant van een ROC. Elke avond doen de studenten die er werken hun stinkende best en het eten is dan ook met veel liefde en passie gemaakt. Daarnaast hebben ze heel goede wijnen. Echt een aanrader.”

Favoriete vervoersmiddel

“Weer of geen weer: ik doe alles op de fiets. Toch heb ik in coronatijd een ander vervoermiddel ontdekt: de deelscooter. Die pak ik om naar de andere kant van de stad te rijden en van daaruit loop ik dan terug naar huis. Ik heb nooit meer dezelfde wandelroute. Het is een goede en leuke manier om de stad beter te leren kennen.”