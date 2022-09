Linda en Erik hebben de hoop op een koophuis in Amsterdam opgegeven: ‘We werden met een ton overboden’

De zoektocht naar een huis vergt geld, geduld en incasseringsvermogen. Met welke dromen begonnen huizenjagers en welke zijn daar nog van over? Linda Vermaat (38) en haar man Erik Loots (35) hebben de hoop op een koophuis opgegeven, maar kunnen in november naar een woongemeenschap verhuizen.

Voordat Linda Vermaat (38) haar man Erik Loots (35) leerde kennen, had ze heel Amsterdam al doorkruist: sinds 2002 woonde ze op zo’n vijftien verschillende adressen. Ze woonde samen met huisgenoten, alleen of met een geliefde, in een verpleeghuis samen met bejaarden, in onderhuur, antikraak, of via een particuliere verhuurder. Toen ze Erik ontmoette, deelde ze een etage in de Javastraat met twee huisgenoten. Ze gaf die plek op toen ze met Erik op wereldreis ging om een documentaire te maken, Fix the World And Make Money. “Ik trok daarna bij Erik in om kosten te besparen en onze documentaire te financieren. De woning op het KNSM-eiland was zijn allereerste huis in Amsterdam, gekocht door zijn ouders, voor hem en zijn broers.”

Toen er een etage vrijkwam onder haar voormalige huisgenoten in de Javastraat, gingen ze daar samenwonen. “Onze dochter Isa werd er in 2018 geboren, maar tijdens corona werd de 50 m2 wel wat krap voor twee zzp’ers. Zeker omdat we met z’n drietjes één slaapkamer moesten delen. Op een verjaardag sprak ik een dame die vertelde over haar huis op de vijftiende etage bij het Science Park. Ik reageerde enthousiast. Niet lang daarna belde ze mij met de vraag of we misschien in haar huis wilden trekken, omdat zij ging verhuizen. De extra ruimte en het weidse uitzicht waren een verademing tijdens de pandemie.”

Woongemeenschap voor creatieven

In die periode waren Vermaat en Loots al betrokken bij een bijzonder woonproject: de bouw van een duurzame woongemeenschap van 2600 m2 op IJburg, inclusief een parkeergarage van 3000 m2 voor deelauto’s . “De gemeente had in 2017 een tender, een uitvraag, geplaatst met als doel: creatieven behouden in de stad. Met onze groep De Warren, een collectief van sociaal cultureel ondernemers, hebben we ons hier op ingeschreven. Ons voorstel om een duurzame woongemeenschap met 36 woningen te bouwen voor 50 bewoners, won de tender. Vanaf dat moment konden we aan de slag. We hebben een vereniging opgericht en zijn begonnen met het ontwerp en de financiering van het huis.”

“Om het project van 7,4 miljoen euro te betalen, moesten er leningen worden aangevraagd bij banken en participatiefondsen. Ook hebben we een crowdfunding actie opgezet. Als vereniging hebben we bepaald dat niemand zich kan inkopen. Iedereen huurt, en we zijn straks onze eigen huurbaas. Een gedeelte is sociale huur en een deel is middenhuur. Iedere huurder heeft een eigen voordeur. Er zijn ook gemeenschappelijke ruimtes, van een washok tot een klusruimte, een sport- en een muziekzaal, die ook te huur zijn, en een dakterras met moestuin. Iedere etage heeft ook een gemeenschappelijke keuken. Het huis is gebouwd van duurzaam hout en hergebruikte materialen. Er zijn 196 zonnepanelen, warmtepompen en er is energiebesparende vloerverwarming.”

Mooie woontoekomst

Terwijl de woongemeenschap steeds meer vorm begon te krijgen, besloten Vermaat en Loots toch naar koopwoningen te kijken. Ze konden samen tot vijf ton lenen, maar daar bleken ze maar weinig extra woonruimte voor te kunnen krijgen. “Je wordt een beetje gek gemaakt met het idee dat je móét kopen. We zagen een koophuis als een pensioen, iets wat wij als zzp’ers nog niet hadden geregeld. We hielden Funda in de gaten en reageerden op diverse woningen, maar vaak werden we niet eens uitgenodigd. Of we werden enorm overboden. Wij hadden geen ton rondslingeren om ook te kunnen overbieden.”

De huidige woonmarkt stemt haar heel droevig, zegt Vermaat: “Als single, als zzp’er, maar ook als middenklassegezin is het heel ingewikkeld om in Amsterdam te kunnen blijven wonen. De verschillen tussen arm en rijk worden steeds groter. Op de crèche van onze dochter vertrekken steeds meer ouders naar dorpen en steden rondom Amsterdam. Creatieven kunnen hier niet meer wonen, terwijl zij mensen bij elkaar brengen met hun initiatieven. Hun blik op de maatschappij zorgt voor leven in de brouwerij.”

Wat het gezin tijdens de huizenjacht rust gaf was dat ze het vooruitzicht hadden op een eigen plek in de woongemeenschap: “Dankzij dit project zijn we verzekerd van een mooie woontoekomst in Amsterdam. Een woongroep starten en zelf een huis bouwen vergt heel veel tijd en energie, maar het kan een uitkomst zijn voor meer mensen die niet kunnen kopen en wél in de stad willen blijven wonen. Alle kennis en informatie rondom het project hebben we daarom gedeeld op onze website, www.dewarren.com. Zo hopen we andere Amsterdammers op weg te kunnen helpen.”

Wie Linda Vermaat (38, directeur Stichting Innofest), Erik Loots (cameraman en editor) en dochter Isa (3)

Huren een appartement in Oost (70 m2)

Gaan naar een huurhuis (70 m2) in een woongemeenschap op IJburg, voor €1350

Beeld Jakob van Vliet

Beeld Jakob van Vliet

Beeld Jakob van Vliet

Wooncarrière 2002 Oosterparkbuurt

2009 Buikslotermeer

2009 Hoofddorppleinbuurt

2010 Centrum

2011 Centrum

2012 De Baarsjes

2013 Spaarndammerbuurt

2013 Oosterparkbuurt

2013 Frederik Hendrikbuurt

2014 Indische buurt

2016 KNSM-eiland

2017 Indische buurt

2020 Watergraafsmeer