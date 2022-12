Lillian Bóza stopte als directeur Cobra Museum vanwege long covid: ‘Patiënten worden aan hun lot overgelaten’

Lillian Bóza (51) is museumdirecteur, maar moest het afgelopen jaar tot haar verdriet afscheid nemen bij het Cobra Museum in Amstelveen omdat ze worstelt met long covid. ‘Soms loop ik de trap op en weet ik: dat was het voor vandaag.’

Vol plannen en met een hoop energie was Lillian Bóza op 1 april 2020 begonnen als directeur van het Cobra Museum in Amstelveen. Acht maanden later, tijdens de tweede golf, raakte haar hele gezin besmet met het coronavirus. Man en zoons waren behoorlijk ziek, maar binnen een paar dagen weer opgeknapt. Zijzelf lag drie weken in bed met hoge koorts, ademnood, druk op de borst en knallende hoofdpijn. Ook daarna hielden de klachten aan, tot op de dag van vandaag. Long covid heeft Bóza’s leven volledig op slot gegooid en haar museumdirecteurschap vroegtijdig beëindigd.

Wanneer had u voor het eerst het gevoel: deze ziekte gaat niet snel over?

“Het was vrij snel duidelijk dat dit meer was dan een heftige griep. Ook na verloop van tijd hoefde ik maar rechtop in bed te gaan zitten om de energie te voelen wegvloeien. Ik kon niet meer goed praten omdat het me aan adem ontbrak. Aankleden, tandenpoetsen, simpelweg nadenken – tot dat moment had ik nooit gerealiseerd hoeveel energie het kost.”

“Wat volgde was een periode van pieken en dalen. Na een jaar keek ik terug en moest ik concluderen dat ik niks was opgeschoten. Nu ben ik weer een jaar verder en ben ik nog steeds niet gezond.”

Welke steun kreeg u daarbij uit de medische hoek?

“Mijn huisarts zei dat ik moest uitzieken. Toen ik weer aan de bel trok, werd ik doorverwezen naar de fysiotherapeut maar die had ook geen idee. Voor iedere volgende stap – onderzoek van bloed, longen, hart – moest ik zelf weer de huisarts bellen, terwijl telefoneren de hel was. Ik dacht altijd dat de Nederlandse gezondheidszorg goed geregeld was, maar het is een rommeltje, waarbij patiënten aan hun lot worden overgelaten en overal zelf achteraan moeten.”

“Ik heb alles geprobeerd: van een orthomoleculair dieet met supplementen tot mindfulness, en van ademhalingstherapie tot yoga. Op een gegeven moment las ik in NRC Handelsblad over Zing je sterk, dat is opgezet om longcovidpatiënten te helpen bij hun herstel. Ik zing ontzettend vals maar probeerde het toch, met de laptop op mute. Het was de eerste keer dat ik in contact kwam met mensen die hetzelfde hebben als ik en dat was vreselijke demotiverend. Zij waren al langer ziek en nog steeds bezig.”

U heeft op een gegeven moment contact gezocht met C-support, de steunorganisatie voor longcovidpatiënten. Heeft dat geholpen?

“Ze hebben een heel lange wachtlijst, maar geven goede adviezen. Onder andere over het veranderen van huisarts, vergoedingen van verschillende soorten therapie, en problemen die je op je werk kunt ondervinden. Ik vond het fijn dat zij begrepen wat ik bedoelde. Zij raadden me aan niet alles tegelijk te doen en te beginnen met een ergotherapeut. Die heeft me laten opschrijven wat ik doe op een dag, om me vervolgens meer in balans te brengen.”

Wanneer besloot u vanwege uw ziekte te stoppen bij het Cobra Museum? En hoe moeilijk was dat?

“Bij mijn aantreden had ik een tweejarig contract gekregen dat daarna verlengd zou worden tot onbepaalde tijd. Het bestuur wilde me behouden, maar toen duidelijk werd dat ik niet binnen afzienbare tijd zou terugkeren, hebben we in overleg besloten dat niet te doen. Ik pushte mezelf om beter te worden en dat was niet verantwoord, werkte zelfs averechts. Mijn vervanger, die drie dagen per week werkte, moest bovendien fulltime aan de slag kunnen.”

“Ik begon bij het museum midden in de eerste lockdown. Toen we weer open mochten was het feest, en we trokken zelfs meer bezoekers dan de jaren ervoor. Vooral op de Claude Cahun-tentoonstelling ben ik erg trots en toen ik ziek werd zaten we in de aanloop naar de grote Frida Kahlo-tentoonstelling. Het was heel zwaar om dat los te laten en ik ben er lang verdrietig om geweest, nog steeds eigenlijk. Op mijn afscheid moest ik hard huilen. Toch was dit de beste beslissing.”

Hoe voelt u zich nu?

“Mijn longcapaciteit was 70 procent en is terug naar 90 procent. Daardoor kan ik weer praten en dit interview doen. Maar ik kan niet traplopen zonder buiten adem te raken en op de zolderverdieping, waar de jongens hun kamers hebben, kom ik al twee jaar bijna niet meer. Ik heb nog iedere dag hoofdpijn, soms zo erg dat mijn ogen tranen. Het voelt als een zware kater, terwijl ik allang niet meer drink. Pijn aan gewrichten en spieren komt en gaat, en mijn benen kunnen gevoelloos zijn. Bij overprikkeling voelt het alsof iemand spelden in mijn gezicht steekt. Maar het ergste is het gebrek aan energie. Soms loop ik de trap op en weet ik: dat was het voor vandaag.”

Hoe ziet uw dagindeling er tegenwoordig uit?

“Door de ergotherapeut heb ik geleerd mijn energie over de dag te verdelen. Ik mag nu per dag twee uur en een kwartier lichte activiteiten ondernemen. Dan moet je denken aan borduren, pianospelen en lezen, als mijn concentratie meewerkt. In het begin lukte dat maar een kwartier per bezigheid. Na die twee uur en een kwartier moet ik telkens twintig minuten liggend ontspanningsoefeningen doen. Drie keer per week mag ik een stukje lopen. Dat begon met tien minuten en ging iedere keer met stapjes van twee minuten omhoog.”

“Inmiddels ben ik zover dat ik twee keer per week iets zwaarders mag doen. Ik ben laatst zelfs uit eten geweest met oud-collega’s van de AvroTros. Dat was een enorme overwinning. Ik appte van tevoren dat ik maar een uur mocht blijven en dat ik het in die kostbare tijd niet over corona wilde hebben. De dag erna was ik doodop, maar wel erg gelukkig.”

Wat is de ingrijpendste verandering in uw dagelijks leven?

“Alles is anders. Er is niets over van mijn oude routine. Er wordt voor mij gezorgd in plaats van dat ik zorg. Hiervoor ging ik drie keer per week rennen en twee keer per week tennissen. Behalve sport mis ik naar musea gaan, reizen en mijn werk. Om mezelf toch bezig te houden ben ik gaan puzzelen. Nu heb ik er eentje van zesduizend stukjes die niet eens op de tafel past! Ik blijf de uitdaging zoeken, maar ging op een gegeven moment hyperventileren omdat ik nog een kwartier had en dat ene stukje niet kon vinden.”

Welke invloed heeft de ziekte op uw sociale leven?

“Ik krijg nog steeds lieve kaartjes en bloemen, maar je wereld wordt heel klein als je bijna niets kan. Het fijne van appen is dat je makkelijk contact houdt. Tijdens de lockdowns was iedereen aan huis gebonden, maar nu alles weer open is merk je dat de wereld volop draait terwijl je zelf stilstaat. Gelukkig heb ik een heel hechte familie en lieve vrienden die me enorm helpen.”

Wat vindt u van de manier waarop de overheid met long covid omgaat?

“Het is onduidelijk hoeveel mensen lijden aan long covid en de overheid wil de aantallen niet registeren. Ik vraag me af wat er achter dit beleid zit, waarom ze het zelfs niet willen documenteren. Long covid kan iedereen overkomen en uit onderzoek blijkt dat de groep die nu een WIA-uitkering krijgt omdat ze langer dan twee jaar ziek zijn, heel groot is.”

“Onderzoek wordt in Nederland amper gedaan. Bij mijn revalidatiegroep, maar ook bij C-support, lijkt men evenmin op de hoogte van buitenlands onderzoek, of delen ze dat in ieder geval niet met de patiënten. Een oud-klasgenoot in Londen stuurt me regelmatig bevindingen vanuit zijn longcovidkliniek, en een vriendin stuurt mij haar ervaringen over een holistische benadering. Mijn zus, die biochemicus is in de Verenigde Staten, vertelt me over Amerikaanse onderzoeken. Maar ik wil dat er ook in Nederland wordt nagedacht over oplossingen, of dat er in ieder geval op een centrale plek informatie te vinden is over de nieuwste onderzoeken en bevindingen.”

Wat zijn uw verwachtingen voor het komende jaar?

“Ik blijf positief. Ik ga er nog steeds vanuit dat ik beter word. Het gaat ook echt weer een stuk beter, maar het herstel gaat gewoon frustrerend langzaam. Verder probeer ik niet te ver vooruit te denken en plan niks. Ik heb al te vaak dingen weer moeten afzeggen.”

Heeft uw ziekte beïnvloed hoe u in het leven staat?

“Dat lees je soms in boeken: dat mensen door zo’n ziekte een openbaring krijgen. Maar ik zit er nog te veel in. Misschien kan ik er iets moois over zeggen als ik genezen ben.”

Terugblik 2022 Mijn hoogtepunt “Zeilen in de zomer met mijn gezin. Het voelt alsof je heel actief bent, maar eigenlijk zit je de hele dag op het dek met een boekje, terwijl de jongens aan de touwen hangen. Helemaal zen.” Mijn dieptepunt “Dat ik ook dit jaar niet genezen ben van long covid.” Persoon van het jaar “Mijn drie jongens en mijn man die thuis alles draaiend houden en mij opvrolijken, steunen en uit de put trekken als ik weer een terugval heb.” Wat zal u het meeste bijblijven? “Alle liefde en steun die ik van mijn familie, vrienden en oud collega’s ook dit afgelopen jaar weer heb gekregen, waardoor ik mij steeds gesterkt en niet vergeten voel.” Wat hoopt u volgend jaar niet meer terug te zien? “Mensen die long covid niet serieus nemen.”