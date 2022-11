Liken en cancelen: zijn wij een beetje mediawijs?

Beeld Shutterstock

Zijn wij een beetje mediawijs?

“Hoewel we steeds meer leven in een mediawereld, zien we dat we nog niet goed hebben geleerd hoe we daar het beste mee kunnen omgaan. Het loopt online steeds verder uit de hand. Er wordt op lelijke manieren ruzie gemaakt, mensen worden afgebrand. Het is, kortom, een onveilige plek geworden.”

Het thema is dit jaar like en cancel.

“De like belichaamt de positieve dingen, het contact met vrienden, familie, noem maar op. Cancel staat voor het feit dat mensen worden gepest en buitengesloten. Daar willen we aandacht voor vragen.”

De omstander staat centraal.

“Veel mensen kijken toe wanneer ze vervelend gedrag zien. Ze gedogen het, bang om zelf doelwit te worden. Of omdat ze niet goed weten hoe ze moeten reageren. Daardoor gaat zulk gedrag langzaam normaal worden. We zeggen: het hoort er nu eenmaal bij. Met deze campagne willen we benadrukken dat jij, als omstander, altijd iets kunt doen.”

Zoals?

“Je kunt een slachtoffer steunen door hem te bellen of een appje te sturen. Maar ook iemand rapporteren bij de politie, of bij het platform. En alles daartussenin, natuurlijk: het publiekelijk voor iemand opnemen. De dader aanspreken en zeggen dat je zijn gedrag niet oké vindt, vragen waarom iemand zo lelijk doet. Dat kan allemaal de-escalerend werken. Maar het gebeurt nog te weinig.”

Waarom de focus op de omstander, en niet op de dader?

“Bij omstanders valt meer te halen. De dader wordt beloond door de aandacht en positieve reacties van omstanders. Door die prikkel weg te nemen, kun je zijn gedrag aanpakken.”