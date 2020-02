Lies Visschedijk: ‘Helaas is er te weinig kroegbezoek in mijn leven’

Lies Visschedijk (46). Beeld Lin Woldendorp

Eerste keer in Amsterdam

“Mijn ouders wilden naar een expositie in het Stedelijk, en ik moest mee. Ik was nog klein, vond het lang duren en zat enorm te dreinen. Maar toch kan ik me nog veel van die expositie herinneren: veel grote doeken met vrolijke, abstracte kunst. Zo zie je maar: het is toch goed om je kinderen af en toe naar een museum te sleuren.”

Café

“Helaas is er te weinig kroegbezoek in mijn leven. Ik zou graag veel meer in café L’Affiche zitten. Zo’n totaal onhippe kroeg, waar geen muziek wordt gedraaid en het niet gaat om geld verdienen, maar om een persoonlijke, gezellige sfeer. Ik hoop dat deze kroeg altijd zo blijft.”

Monument

“De Otter, een prachtige molen in West, stond lange tijd te verkrotten, maar laatst zag ik ’m weer draaien. Ik hoop dat ook de schuren erbij behouden blijven. Oude gebouwen, die ontroeren door hun schoonheid en geschiedenis, zijn zo belangrijk voor de stad. Juist op plekken waar veel is gesloopt, of die erg zijn veranderd, is er behoefte aan continuïteit.”

Broodje bal bij Café Krom. Beeld Lin Woldendorp

Broodje

“Ik at laatst een broodje bal in Café Krom op de Utrechtsestraat, zo lekker dat ik wel kon janken. Zo’n echte Amsterdamse bal, eerst gegaard in de oven, daarna gekookt in jus, en die uit elkaar valt op een broodje, met zuur erbij. Heerlijk!”

Theater

“Theater Bellevue, en dan vooral de Palonizaal. Die heeft een vreemde vorm en er passen niet zoveel mensen in, maar ik heb daar zoveel mooie dingen gezien en zelf gemaakt. Het is alsof mijn wiegje daar heeft gestaan.”

De Natuurtuin aan de Slatuinenweg. Beeld Lin Woldendorp

Mooiste park

“De Natuurtuin aan de Slatuinenweg is een geheimzinnige, prachtige plek, midden in de stad. Je moet eerst door een soort smalle steeg, daarna kom je in een parkje dat doet denken aan de Torteltuin uit Pluk van de Petteflet. Ik kom er niet vaak, want ik heb een heerlijke tuin, maar zo nu en dan maak ik daar een rondje.”

Mooiste fontein

“De fontein bij de lepelaarskooi in Artis. Wat een mooi cadeau van de stad aan haar bewoners, met een fijn terras en mooie stoeltjes. Een plek waar je met je kinderen heen kunt als het mooi weer is, waar peuters lekker in hun blote kont kunnen spelen. Een plek voor iedereen.”

Dit kan veel beter

“Alle troep rondom de Damstraat, zoals de donut- en Nutellawinkels. Mijn jongens en ik zouden graag als Godzilla alles wat we lelijk vinden – zoals de nieuwbouw op de Nieuwezijds Kolk – omver willen duwen. En dan, net als in Asterix en de Romeinse Lusthof, op die plek een eikeltje gooien, zodat er een boom verschijnt.”

Een avond stappen met

“Ilse Warringa, omdat ik haar mis. We kennen elkaar van onze tijd bij theatergroep Bloody Mary, maar we zien elkaar door de hoeveelheid werk te weinig. Ik zou graag een hele avond in een kroeg met haar bijpraten, onder het genot van vieze, rode caféwijn of jonge jenever met ijs.”

De verdwenen boer. Beeld Lin Woldendorp

Mooiste standbeeld

“Vlak bij station Sloterdijk staat een beeld waar ik altijd verdrietig van word: De verdwenen boer. Vroeger was Sloterdijk een dorpje in het groen, maar de boeren moesten plaatsmaken voor de stad. Dit beeld is een eerbetoon aan al die boeren.”

Favoriete winkel

“Bij ijzerhandel De Vijl lijmde iemand laatst met veel zorg en aandacht een caviatrap voor me. Een geweldige winkel, waar ze met je meedenken als iets stuk is, ze de tijd voor je nemen, en het je ook nog eens nauwelijks iets kost.”

Dagelijkse boodschappen

“Als ik tijd heb, fiets ik langs Marco’s Groentespeciaalzaak op de Jan Eef. Hij is de hele dag bezig met dingen proeven en wegflikkeren wat hij niet lekker vindt. Hij roept dan: ‘Je moet nu sinaasappels hebben’ of ‘De boontjes zijn zo lekker!’ Het is er altijd gezellig en er valt altijd een grap.”

IJzerhandel de Vijl. Beeld Lin Woldendorp

Mooiste herinnering

“Dat is mijn tijd bij de Toneelschool aan de Keizersgracht. Elke ochtend liep ik vanuit mijn studentenkamer in de Raamstraat naar school. Ik herinner me de opwinding en dankbaarheid, dat ik daar naar school mocht. Ik heb daar zo ontzettend veel plezier gehad, veel geleerd en me enorm misdragen. Na de les gingen we vaak naar café Aas van Bokalen, dat we altijd de Aars noemden. Wat zijn we daar vervelend en luidruchtig geweest.”

Ik voel me Amsterdammer, omdat

“Ik heb hier gewonnen en verloren en genoten en geleden, en ontzettend veel gelachen. Nergens kan ik me zo ergeren aan mijn omgeving en er twee seconden later zo vrolijk van worden.”