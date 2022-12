Liegen tegen je kinderen over Sinterklaas, pedagogisch verantwoord?

We leren onze kinderen niet te liegen, maar liegen zelf jarenlang over Sinterklaas. Dat kan anders, zegt pedagoog Anouk van der Lucht (31).

Waarom vertellen steeds meer ouders hun kinderen de waarheid over Sinterklaas?

“Ik zie dat het bewustzijn verschuift. Veel ouders nemen niet meer klakkeloos dingen over die we nu eenmaal altijd al zo deden, maar denken kritisch na over hoe ze hun kind willen opvoeden. Niet meer liegen over Sinterklaas is daar een logisch gevolg van. Het is onderdeel van een andere norm die over opvoeden aan het ontstaan is.”

Hoe beïnvloedt dat de Sinterklaasperiode?

“Veel kinderen vinden deze dagen heel stressvol. Ze plassen vaker in bed, hebben nachtmerries, kunnen zich niet goed concentreren in de klas. Op het moment dat je eerlijk bent over Sinterklaas en benoemt dat hij niet echt is, en dat er ’s nachts geen pieten in je huis komen, neemt dat een deel van die angst weg, terwijl de magie gewoon blijft bestaan.”

Blijft er dan wel een sinterklaasfeest over?

“Wij vieren het thuis net als anderen. We zetten onze schoen, gaan naar de intocht, organiseren pakjesavond met de familie. Maar ik heb mijn kinderen verteld dat er ooit een man was die cadeautjes kocht en geld gaf aan kinderen die niet veel hadden. En dat we dat zo leuk vonden, dat we zijn verjaardag nog steeds vieren, maar dat hij niet meer écht bestaat. En nee, dat benadruk ik heus niet de hele tijd.”

En dat verpest het feest niet?

“Totdat kinderen een jaar of zeven zijn, is hun ‘magisch denken’ heel actief. Op het moment dat iets zich aandient, is het echt, ook als ze weten dat het in werkelijkheid gewoon de juf is die zich heeft verkleed als Sinterklaas.”