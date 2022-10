Liefdes- en levenslessen van Cheryl ‘Dear Sugar’ Strayed: ‘Ook ik heb mijn portie verlies en pijn wel gehad’

De Amerikaanse auteur Cheryl Strayed (54) gaf honderden briefschrijvers empathisch, humoristisch en onbevooroordeeld advies over leven en liefde. Ze is in Amsterdam vanwege haar bestseller Schitterende kleine dingen, een verzameling van briefwisselingen die vorig jaar werd heruitgegeven in het Nederlands.

Een misvormde man die zich afvraagt of hij ooit liefde zal vinden. Een vrouw die van haar echtgenoot houdt, maar toch wil scheiden. Een jongen die voor zijn conservatieve ouders verzwijgt dat hij homo is. Allemaal stortten ze hun hart uit bij Cheryl Strayed, die onder het pseudoniem Sugar honderden wanhopige briefschrijvers van levensadvies voorzag in Dear Sugar. Deze adviesrubriek op de literaire website The Rumpus was in Nederland misschien niet zo bekend, maar Schitterende kleine dingen, een bundel van haar columns die in 2012 verscheen en vorig jaar een Nederlandse heruitgave kreeg, werd dat wel. Dat bleek dinsdag ook op het podium van De Duif, waar ze voor een uitverkochte zaal over haar boek en levenswijsheden deelde. Strayed mag dan al tien jaar geleden zijn gestopt zijn met haar rubriek: advies geeft ze nog steeds, vertelt ze tijdens haar flitsbezoek aan Amsterdam.

Bent u in uw vriendengroep degene aan wie iedereen advies vraagt?

“Ik ben wel een adviesgever, ja. Al beantwoord ik vragen van vrienden anders dan die van briefschrijvers. Briefschrijvers vertel ik vaak een heel verhaal over mezelf, dat in eerste instantie niet eens direct lijkt aan te sluiten op het probleem waar iemand mee zit. Pas aan het eind wordt duidelijk waarom ik juist die levenservaring of herinnering in mijn reactie verwerkte. Ook voor mij.”

“Ik schrijf heel intuïtief: ik begin met het opschrijven van het verhaal dat in me opkwam toen ik een brief las, ook al weet ik de samenhang daarmee nog niet. Uiteindelijk komt dat altijd wel ergens op uit. Het is een literaire ervaring; advies aan vrienden begin ik natuurlijk niet met een anekdote uit mijn jeugd. Maar ik ben altijd iemand geweest die goed kan luisteren en problemen kan ontleden. En ik veroordeel niemand. Als een vriendin me vertelt dat ze vreemdgaat, vind ik dat niet geweldig, maar ik zeg niet: hoe durf je? Ik ga erover in gesprek.”

Hoe bent u adviescolumnist geworden?

“Ik erfde de adviesrubriek in 2010 van een goede vriend, auteur Steve Almond. Hij deed er niet zoveel mee en vroeg of ik het wilde overnemen. ‘Ach, niemand leest het,’ zei hij erbij. Het was een onbetaalde klus, maar het leek me wel lollig. Al snel stopte ik mijn hele ziel en zaligheid erin en kreeg de rubriek een groter publiek. Ik besloot niet alleen eerlijk en oprecht te antwoorden, maar ook op een manier die past bij mijn andere schrijfwerk: door te schrijven over menselijke ervaringen.”

“Dat deed ik ook in mijn eerste roman Torch en in het persoonlijke boek Wild (zie kader, red.). Literatuur heeft de kracht ons eraan te herinneren dat we niet alleen zijn, dat lijden onderdeel is van het leven, dat we het vermogen hebben om door moeilijke tijden heen te komen en daar soms zelfs beter uitkomen. Door verhalen te vertellen over mijn eigen leven, wilde ik contact maken met al die mensen die me hun intiemste problemen toevertrouwden. Iets wat als een lolletje begon, werd het meest lonende wat ik ooit als schrijver heb gedaan.”

Toen de adviesrubriek na twee jaar stopte, maakte u bekend dat u achter het pseudoniem Sugar zat. Was dat spannend?

“Nee, want ik had nooit gedaan alsof ik iemand anders was. Ik wist vanaf het begin dat ik mijn identiteit ooit bekend zou maken; ik gebruikte een pseudoniem omdat mijn voorganger dat ook had gedaan. Ik schreef elke brief alsof mijn naam eronder stond, en alle feiten klopten. Als ik schreef dat ik een vrouw van 44 was, dat ik twee kinderen had en dat ik jong was gescheiden en was hertrouwd, was dat allemaal waar. Lezers wisten alleen mijn naam niet. Doordat ik zoveel over mezelf vertelde, begonnen mensen in de VS te raden wie ik was. Toen dacht ik: tijd om mijn identiteit te onthullen. Dat de anonimiteit wegviel was geen big deal; er veranderde inhoudelijk niets.”

Uw antwoorden zijn heel persoonlijk: u schrijft over uw gewelddadige vader, uw moeder die op 45-jarige leeftijd stierf, een vriend die u verloor aan zelfdoding.

“Ja, ik heb mijn portie verlies en pijn wel gehad. De moeilijkste periode in mijn leven was de tijd waarin mijn moeder stierf en de jaren daarna. Na haar dood moest ik mijn hele leven opnieuw ordenen. Maar veel mensen worstelen ergens mee. Ik beantwoord vragen ook niet als iemand die alles heeft meegemaakt en nu weet hoe het zit, maar als iemand die in haar leven vaak de wijsheid van iemand als Sugar nodig heeft gehad. Wijsheid die ik heb verzameld door te praten met mijn man en met vrienden. En door verhalen te lezen over alles wat we meemaken: liefhebben, verlies, overwinningen en uit elkaar gaan. Van alle lelijke dingen die ik heb meegemaakt, heb ik iets moois gemaakt. Dat ik mensen kan helpen, voelt empowering. En als ik mensen schrijf dat ze ontberingen kunnen doorstaan, schrijf ik dat ook een beetje aan mezelf.”

U heeft een adviespodcast gemaakt en beantwoordt tegenwoordig lezersvragen in uw maandelijkse nieuwsbrief. Waarom?

“Toen de adviesrubriek stopte, wilde ik pauze nemen van Sugar, ik was even klaar met advies geven. Maar mensen bleven me schrijven. In mijn Sugarinbox, die ik nog steeds had, zaten soms wel duizend nieuwe e-mails. Ik realiseerde me dat ik Sugar en Cheryl niet van elkaar kon scheiden, dat ik er niet klaar mee was. Daarom heb ik die podcast gemaakt en beantwoord ik nu maandelijks één vraag in mijn nieuwsbrief. Heerlijk om zo direct contact te hebben met lezers.”

Hoe maakt u een keuze uit al die e-mails met dringende vragen?

“Ik wil iedereen wel helpen, maar ik moet een briefschrijver wel iets te zeggen hebben. En ik probeer een heel diverse rubriek te maken. Als ik net een vraag over liefdesproblemen heb beantwoord, moet de volgende over iets anders gaan. Vriendschap, geldproblemen, ouderschap, seks, werk, dromen. Soms geschreven door een tiener, dan weer een veertiger of een ouder iemand. Goed geschreven brieven maken een grotere kans om beantwoord te worden, want ik redigeer ze zo min mogelijk. En er zijn altijd brieven die ik maar niet uit mijn hoofd krijg, die me achtervolgen.”

Welke brief staat u nog goed bij?

“Dat zijn er vele, maar ik moet nu meteen denken aan Johnny. Zijn huwelijk was na twintig jaar stukgelopen en hij was weer verliefd, maar durfde zijn vriendin niet te zeggen dat hij van haar hield. Een alledaags probleem, zou je denken: een man met bindingsangst. Maar er was iets aan die brief. Hij bleef weken in mijn hoofd zitten. Ik dacht: ik heb hem iets te zeggen, ook al weet ik nog niet wat. Hij moest de liefde bij de lurven pakken, schreef ik uiteindelijk. Johnny was niet bang voor de liefde, maar voor alle shit die hij aan de liefde had opgehangen.”

Zijn er vragen waar u geen antwoord op heeft?

“Ja, die mails liggen dood in mijn inbox, haha. De brieven die het moeilijkst te beantwoorden zijn, bevatten vragen: moet ik dit of dat doen? Zo schreef een vrouw me eens: ik heb over twee dagen een afspraak bij een abortuskliniek, moet ik die laten doorgaan of de baby houden? Dat kan ik onmogelijk zeggen. Ik kan mensen wel helpen bij vragen over hun levenspad. Het kernadvies dat ik mensen vaak geef, is: het is oké om te willen wat je wilt, te doen wat je doet en te zijn wie je bent. Daar hoef je je niet voor te verontschuldigen.”

Cheryl Strayed: Schitterende kleine dingen, uitgeverij Thomas Rap (€22,99)