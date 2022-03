Lida & Charlee: ‘Dankzij haar werd ik oma op mijn 39ste’

Charlee en Lida. Charlee: 'Wanneer mensen zeggen dat ze niet mijn echte moeder is, irriteert mij dat, want wie bepaalt wat een echte moeder is?' Beeld Harmen de Jong

Lida Hoek (51)

“Ik ken Charlee al sinds haar geboorte, maar ik kreeg een relatie met haar vader toen ze vijf jaar was. Ze woonde toen bij haar moeder, maar op haar twaalfde kwam ze bij ons wonen. Op haar veertiende gingen haar vader en ik uit elkaar en zagen we elkaar even iets minder, maar onze band bleef. Toen Charlee zwanger werd, kwam ze na een jaar met Juuls bij mij wonen. Ze was nog maar vijftien jaar. Ik heb altijd mijn best gedaan om Charlee ook een puber te laten zijn. Als ze af wilde spreken met vriendinnen of een nacht uit wilde gaan, paste ik op Juuls. Het was een gekke tijd en het was niet altijd makkelijk voor haar, met zoveel veranderingen in haar korte leven, maar ze heeft het geweldig gedaan.

Charlees energie is eindeloos. Het moederschap, met naast haar eigen twee kinderen om de week ook de twee kinderen van haar vriend, combineert ze met een baan als jeugdbeschermer en een studie. Dit jaar gaat ze haar master doen aan de UvA. Ik ben heel trots op wie ze is en wat ze allemaal al heeft bereikt.

Ik werd zelf ook jong moeder, op mijn 22ste. Ik ben zwanger afgestudeerd. Op mijn 39ste werd ik oma. Ik vind het heerlijk en alle clichés zijn waar: als ouder heb je een opdracht, maar als grootouder is het je enige taak om te genieten. Ik heb altijd op Juuls en later ook op Dayne gepast. Ook nu ze groter worden zijn ze nog om de week op vrijdag bij mij. Ze hebben hier hun eigen kamer, met hun eigen spulletjes.

De kinderen van Charlees vriend zijn nu ook welkom: waar ruimte is voor twee, is ook ruimte voor vier. Afgelopen zomer vierden we Juuls twaalfde verjaardag, buiten, met de volledige samengestelde familie: biologisch- en bonus, met ex-en en nieuwe geliefden en kinderen, dat was wel bijzonder.

Charlee is dan wel niet mijn biologische dochter, ze voelt wel echt als mijn kind, evenveel als mijn zoon Daan. Mensen die ons niet kennen denken ook altijd dat we moeder en dochter zijn, qua gedrag lijken we veel op elkaar; we zijn allebei best pittig, heel stellig in wat we vinden en we zijn heel betrokken. Ik noem Charlee altijd mijn cadeautje. Op de merklap die mijn moeder voor mij borduurde staat Charlee ook, in de vorm van een cadeau.”

Charlee Visser (28)

“Mijn vader komt uit een kunstenaarsfamilie, als kind werd ik heel vrij opgevoed. Op mijn vijfde kwam Lida in ons leven, zij bracht meer regelmaat en structuur mee. Dat zorgde ook weleens voor strijd tussen ons. Als tiener vond ik het irritant hoe ze hamerde op dingen als op tijd komen, gezond eten, huiswerk maken en op tijd naar bed gaan. Maar die basis, die ik van haar heb geleerd, geef ik nu weer door aan mijn eigen kinderen.

Toen ik op mijn vijftiende moeder werd, volgde een moeilijke, sombere periode, maar Lida was er altijd voor mij. We konden bij haar intrekken en ze regelde alles voor me en zorgde voor ons. Toen ik op mijn achttiende met Juuls op mezelf ging wonen, bleef ze twee dagen in de week op haar passen, zodat ik leuke dingen kon gaan doen. Destijds vond ik dat allemaal vanzelfsprekend, maar nu ik ouder word en zelf moeder en bonusmoeder ben, zie ik in hoe lief en bijzonder het is dat ze dit voor me deed. Lida is naast heel zorgzaam ook heel sterk en onafhankelijk, ze heeft mij geleerd om nooit financieel afhankelijk te zijn van iemand.

Mijn biologische moeder is de enige die ik ‘mama’ noem, maar als ik over Lida praat, noem ik haar wel altijd ‘mijn moeder’. Wanneer mensen zeggen dat ze niet mijn echte moeder is, irriteert mij dat, want wie bepaalt wat een echte moeder is? Onze band is heel bijzonder. Ik heb het altijd het gevoel gehad dat ik alles met haar kon bespreken, en nog steeds. Ze neemt nu vol overgave de rol van oma op zich en dat is heel fijn. We wonen bij elkaar om de hoek en werken allebei in hetzelfde vakgebied.

In hoe we ons werk doen, zitten we op één lijn. Lida is daarin echt een voorbeeld voor mij. Ze was zelf ook jong moeder en heeft me altijd gezegd dat ik me niet te veel moest aantrekken van wat anderen ergens van vinden, en dat ik iets moest maken van mijn leven. Iedere keer als ik dacht dat ik iets niet kon zei zij: ‘Fak it! Je gaat het gewoon regelen!’ Ik ging van het vwo naar vmbo, vervolgens naar het mbo en naar het hbo. En nu ga ik mijn master forensische orthopedagogiek doen aan de UvA. Dat lukte allemaal mede dankzij Lida’s steun, en daar ben ik haar enorm dankbaar voor.”