Lichte tintelingen, grote lach, gevoel van geluk: op feesten en in de clubs zijn paddodruppels populair

In het Amsterdamse uitgaanscircuit is een nieuwe drug opgedoken: paddodruppels. De druppels zorgen voor een hallucinerende werking – en zijn populair. Afgelopen zomer was er zelfs een ware droogte.

Het gebeurde op een feestje. De 39-jarige deejay, laten we hem Michael noemen, is dan al wat moe als zijn Engelse vriend een pipetje in zijn mond schuift. Bittere druppels voelt hij achter in zijn keel verdwijnen. “What the fuck is this?” vraagt hij aan zijn vriend. “You’ll see,” krijgt hij te horen.

Thuis kickt het een paar uur later in. Een grote glimlach verschijnt op zijn gezicht. Al zijn zintuigen verscherpen. Het lijkt alsof hij beter contact met zijn katten maakt. Dat hij de wereld door hun ogen ziet. Dat hij ze begrijpt. Een wereld openbaart zich zoals hij deze wel vaker met psychedelische drugs ervaart.

Het is 2020, net voor de coronalockdown, en de volgende dag ziet hij de vriend met het pipetje weer op een feest ergens in het zuiden van Nederland. “Het zijn mushroomdrops,” krijgt Michael te horen. Heeft hij nog nooit van gehoord – terwijl hij toch al sinds zijn zestiende experimenteert met psychedelische drugs. Paddo’s, truffels, lsd, 2C-B, ayahuasca: de hele mikmak heeft hij voorbij zien komen en ingenomen. Maar dit? Dit is iets nieuws, en het is verrukkelijk. “De vier druppels die ik kreeg, hadden hetzelfde effect als wanneer ik twee gram gedroogde paddenstoelen eet.”

160 druppels voor 250 euro

De Engelse vriend komt een paar maanden later met meer flesjes met de zogenoemde paddodruppels weer terug naar Nederland. De 39-jarige deejay krijgt te horen hoe het gemaakt wordt: de psychoactieve stof wordt volledig uit de paddestoelen geëxtraheerd, zogenoemde psilocybine. Daar komt gedestilleerd water bij om er een vloeistof van te maken, en zo zijn mushroomdrops geboren.

Een flesje van 160 druppels kost circa 250 euro en gaan gretig rond onder de vrienden van Michael. Zij zijn ook bekend met hallucinerende drugs en allemaal genieten ze er zichtbaar van. Lichte tintelingen, grote lach, een gevoel van geluk – dit houdt na één druppel één tot twee uur aan. Aan de Engelse vriend wordt gevraagd meer flesjes mee te nemen en op te sturen. De vraag schiet in een paar maanden omhoog.

Het is eigenlijk niet te doen, denkt Michael bij een nieuwe lading. Waarom alles moeten importeren voor deze hoge prijzen en ze niet zelf maken? Dat moet toch niet zo moeilijk zijn? Vrienden heeft hij genoeg in de psychedelische wereld. Een van hen is de man met dreads. Hij reist door Europa van plek naar plek en kweekt in Nederland paddenstoelen die ze kunnen gebruiken.

Minder in jezelf gekeerd

Dan is er nog de chemicus die veel weet over mushrooms en psychedelica. De man die ervoor gestudeerd heeft en erbij zweert dat het mensen helpt om tot rust te komen, mits het met ‘respect’ gebruikt wordt. Zou hij niet geïnteresseerd zijn in het ontwikkelen van paddodruppels? Een paar vrienden van de deejay zijn ook wel te porren om financieel hierin te investeren.

Ergens afgezonderd in Nederland maken ze de druppels. De mannen besluiten het anders te doen dan de Engelsen. Ze willen de druppels niet zo sterk maken. Ze experimenteren – en voegen bij de psilocybine-extract de stof 4-AcO-DMT toe. Alleen te krijgen op het dark web. Michael: “Door 4-AcO-DMT toe te voegen, raak je minder in jezelf gekeerd dan wanneer je pure psilocybine gebruikt. Het maakt het iets toegankelijker voor mensen die minder gevorderd met psychedelica dan wij.”

Ze delen het uit aan vrienden. Ze krijgen terugkoppeling. Ze proberen het zelf. Totdat ze zeggen: dit is de sterkte, dit is hoe het moet zijn. Minder heftig dan een portie echte mushrooms of de Engelse vorm van de mushroomdrops. “Met één druppel voel je een licht effect, vijf of zes druppels staan gelijk aan een stevige trip.”

In coronatijd

Als de lockdown wordt opgeheven en er weer wordt gefeest, gaan de druppels snel rond. Circa 150 euro voor een flesje. Steeds meer mensen hebben het erover, er komt steeds meer bekendheid, steeds meer vraag. Met name in Amsterdam zijn de druppels populair. Ruim tachtig procent van de afzetmarkt is daar, berekent Michael. “Hippere stad, mensen willen vaak vooraan staan.” Hij levert de mushroomdrops persoonlijk af. “Om toch te zien of ze geen misbruik ervan maken. Vaak genoeg heb ik mensen het niet gegeven, omdat ik zag dat ze er niet klaar voor waren. De druppels zijn niet voor iedereen.”

Marcia (29), die ook niet met haar echte naam in de krant wil, komt in die periode ook via via aan de druppels. “We leerden de druppels in coronatijd kennen. We hadden meer feesten binnen. Vaak klein, thuis of in parken. Geen feesten meer in clubs. Door de druppels kwamen we meer in contact met onszelf, al hielpen twee jaar coronatijd daar ook bij. We hadden de tijd om te reflecteren: wie zijn we en wat doen we?”

De druppels nemen ze na de lockdown ook vaker op feesten mee, en de speed, xtc of cocaïne blijven thuis. “Met synthetische drugs merken we dat we egoïstisch worden. Met de druppels is dat anders. We zijn zachter voor elkaar. Naarmate meer vrienden dit gebruiken, worden de feesten ook leuker en kalmer. We omarmen echt wat we allemaal hebben.”

Iets te groot succes

Michael waarschuwt wel: het is mooi om te zien dat mensen genieten van de druppels op feesten, maar dat is eigenlijk niet de plek waarvoor ze zijn bedoeld. “Ik heb nu een paar keer gehoord dat mensen het in de club gebruiken en dat ze er daar niet lekker op gaan. Er zijn veel prikkels, de muziek staat hard. Het kan dan al snel een war zone worden. Laat dat een les zijn en vertel het aan mensen om je heen.”

De verkoop werd het afgelopen jaar bovendien een iets te groot succes. Afgelopen zomer was er een ware droogte: er waren geen flesjes meer, ondanks de ene na de andere aanvraag. Dat kan voorlopig nog wel even zo blijven.

Michael: “De druppels produceren is een hobby. Wij hebben geen zin om er iets groters van te maken dan het is. Het hoeft ook niet te snel te gaan met de druppels. Ik hoop dat mensen paddo’s niet als vergif zien, maar juist realiseren wat het wel voor je kan doen. Ik zie dat mensen er gelukkig van worden, nieuwe dingen erdoor leren, verslavingen of depressie tegengaan. Laat daar de focus op liggen.”

Marcia staat ook al even op de wachtlijst voor nieuwe druppels. Marcia: “Er ligt een sterk taboe op psychedelische drugs sinds de jaren zeventig en tachtig. De druppels hebben dat voor mij en veel vrienden doorbroken. Met één druppel bekijk je het leven voor een paar uur door een Instagramfilter.”

De namen in dit verhaal zijn gefingeerd.

Heb je vragen over drugsgebruik of maak jij je zorgen over jezelf of iemand anders? Bel 0900-1995 of ga naar drugsinfo.nl