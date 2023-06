Licht, lucht en luxe op het dakterras van LuminAir in Amsterdam-Centrum

Elke dag openen nieuwe winkels, restaurants en cafés in Amsterdam. In onze rubriek Net open lees je erover. Vandaag: bij rooftopbar LuminAir hangt de luxe in de lucht.

“Dit is een plek waar je voelt dat je in Amsterdam bent terwijl je de stad kan observeren,” zegt Olga Galiuk (34), general manager van rooftopbar LuminAir. Als je Amsterdam wilt observeren, zit je hier inderdaad goed: op het dak van het DoubleTree by Hilton hotel, waartoe LuminAir behoort, worden gasten begroet met een weids panorama – van de Johan Cruijff Arena tot de verre silhouetten van de Zuidas en de schoorstenen van het Westelijk Havengebied.

Het uitzicht dient als handig geheugensteuntje, want binnen zou je net zo goed in Dubai kunnen zijn. De neef van David Guetta draait pompende jetsethouse en aan het plafond boven de ufovormige bar hangen witte neonwolken, geïnspireerd op het thema ‘light and air’, verwijzend naar de naam. Het personeel brengt schalen eten rond, er is sushi, steak en softshell-krab bij de vleet.

De thematische cocktailkaart van LuminAir weerspiegelt het weer boven het dakterras. Instapper is de Clear Blue Sky (€18), diepblauw van kleur, bloemig van smaak. Iets verder op de kaart staat The Cloud (ook €18), een amberkleurige cocktail op basis van citroen, gin en jenever. De met een Dalísnor getooide barmanager Alejandro Saravia (31) heeft de creaties bedacht en getest in het inpandige cocktaillaboratorium.

LuminAir, met als motto ‘The bar above Amsterdam’, opent op vrijdag 30 juni haar deuren. Dat motto betekent volgens Geliuk overigens niet dat men bij LuminAir ook figuurlijk neerkijkt op de stad: “Het is de bedoeling dat iedereen zich hier thuisvoelt, van toeristen tot lokaal publiek.”