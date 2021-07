Lezersactie PS: Maak kans op gesigneerd exemplaar ‘Triple X’ van Raquel van Haver

- Beeld Raquel van Haver

Raquel van Haver (1989) is geboren in Bogota, Colombia. Ze woont en werkt in Amsterdam. In 2018 won de ze Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst en had ze een solotentoonstelling in het Stedelijk Museum, Spirits of the Soil. In 2021 was haar werk onder meer te zien in het Centraal Museum in Utrecht, het Amsterdam Museum in Amsterdam en het Bonnefantenmuseum in Maastricht.

Van Haver maakt ‘loud paintings’, op jute, en verwerkt daarin alles wat ze voorhanden heeft: verf, teer, krijt, hars, haar, papier, as, kralen en zelfs mobiele telefoons.

In haar werk archiveert Van Haver momenten waarop mensen en groepen samenkomen, en bespreekt ze verleden, heden en toekomst vanuit een niet typisch eurocentrische blik. Plekken over de hele wereld zijn gelinkt aan haar directe omgeving en vormen zo een narratief waarin vrienden en familie verhalen en ideeën met elkaar delen, en er kruisbestuiving plaatsvindt.

Over Triple X zegt Van Haver: “Het werk is een verbeelding van Amsterdam in de zomer, post-Covid, waarin de binnenstad en het leven buiten de ring samenkomen, en mensen het leven vieren op een typisch Amsterdamse manier, op boten. Van de Westertoren tot Zuidoost: de mensen op de print zijn van alle stadsdelen en alle nationaliteiten.”

Formaat: 30 x 50 cm

Afwerking: glicee print, 320 grams papier

Prijs: 250 euro inclusief btw, exclusief porto (€15); de print zit niet in een lijst, wordt per koker verstuurd

Oplage: 200 exemplaren, genummerd en gesigneerd door Raquel van Haver

Om te bestellen, mailt u naar: management@raquelvanhaver.com

Onder vermelding van ‘Lezersaanbieding Het Parool’.

Let op: op is op. Wie het eerst komt, het eerst maalt. Mail uw volledige naam en adres; u ontvangt gegevens over de betaling en distributie. Dit kan enkele werkdagen duren.