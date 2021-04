Leve de lente: lopen langs het Westerpark en Erasmuspark

Beeld Laura van der Bijl

A.

Vanaf de hoofdentree van de ­Westergasfabriek lopen we met een koffie van de Bakkerswinkel in de hand door naar de achterzijde van het park. Bij het bassin bloeit de lichtroze Japanse kers. We lopen over het terrein en door onze wimpers zien we Milkshake Festival; zou het deze ­zomer doorgaan? Via restaurant ­Raïnaraï, met heerlijk Algerijns eten, steken we de brug en de Haarlemmerweg over, richting de Ring.

PS 13 april 2020De Wandeling Beeld Gijs Stork

B.

Links begraafplaats Vredenhof, nu in fris lentegroen, en het bezoeken waard vanwege de graven van onze wereldberoemde Jordaanzangers en vroeg overleden stoute jongens. De praalgraven van Cor van Hout en Thomas van der Bijl vormen stille ­getuigen van het Holleedertijdperk.

C.

We lopen langs molen De Bloem (1768), die eerst aan de Bloemgracht stond en in 1878 werd verplaatst naar deze locatie. Hierna slaan we linksaf de Den Brielstraat in en betreden Bos en Lommer. De eerste afslag rechts (Nieuwpoortstraat) en dan de eerste links (Adolf van Nassaustraat) brengen ons bij de fabriek van tafelzuuricoon Kesbeke. Er tegenover heeft Kesbeke een winkel met heerlijke ­delicatessen. Wij kopen er een pot uitjes.

Beeld Gijs Stork

D.

We slaan linksaf naar de Willem de Zwijgerlaan en lopen langs een serie woonboten en mobiele woningen in de categorie paradijsvogels. Links zien we het Foodcenter Amsterdam. Dit terrein van zo’n 15.000 m2 wordt flink ontwikkeld de komende jaren, maar is nog niet publiek toegankelijk. En dus kunnen we niet dicht bij de Keith Haring-schildering komen die je vanaf hier wél goed kunt zien.

Beeld Gijs Stork

E.

We volgen de Willem de Zwijgerlaan tot aan de De Rijpgracht, die we af­lopen tot aan de De Rijpstraat. Deze slaan we in tot aan de Erasmusgracht, waarna we het Erasmuspark in lopen. Vanaf de ingang gaan we recht vooruit, dan zie je een vierkante tuin liggen, gevuld met waanzinnige bloemen. The ­Miracle Garden is een gemeenschapstuin geïnitieerd door kunstenaar Elspeth Diederix. De tuin is een levend atelier voor experimenten met bloemenfotografie en een ode aan de kunst van het tuinieren. En tegenwoordig ook wekelijks met een bloem te zien in Het Parool.

F.

Eenmaal uit het Erasmuspark slaan we linksaf en stoppen om het metsel- en hekwerk van Piet Kramers Vierwindstrekenbrug (1932) te bewonderen. Let op de Hildo Kropbeelden van het mannetje met de telefoon (de Amerikaanse beurshandelaar die voor het Westen staat) of de Eskimo met iglo en walrus (het Noorden), ­stereotypen waar je nu niet meer mee wegkomt. Beeldhouwer Jan Trapman verbeeldde het Oosten en Zuiden met de tijger en de ijsbeer op de trappen naar het park.

Beeld Gijs Stork

G.

Na de brug meteen rechtsaf om op de vlonders langs de Admiralengracht te lopen, tot aan de Jan Evertsenstraat. Voor de doorlopers raden we aan een korte ronde te maken door de Mercatorbuurt voor de Amsterdamse Schoolarchitectuur. Wij gaan linksaf naar de Frederik Hendrikstraat.

H.

Bij de snackbar aan het Hugo de Grootplein denken we aan de grootschalige kiss-in uit 2012, ­tegen homofobie. Fotograaf Erwin Olaf riep hiertoe op omdat hij ’s avonds op het Hugo de Grootplein in West werd ­lastiggevallen toen hij op straat stond te zoenen met zijn vriend. Honderden kussers verenigden zich om een positief gebaar te maken en ­intolerantie tegen te gaan.

I.

We lopen naar de Gillis van Ledenberchstraat, langs molen Den Otter. Deze houtzaagmolen uit 1631 is ­bijzonder omdat de omliggende houtopslag en huisjes ook (na veel getouwtrek) bewaard zijn gebleven. Loop dus even het terrein op voor je verdergaat tot aan kruising met de Van Hallstraat. Hier de brug over en daarna direct rechtsaf naar de De Wittenkade, door tot de Van Limburg Stirumstraat, waar we linksaf slaan.

J.

Aan het begin van deze straat ligt ­ateliercomplex Tweede Nassau ­Ateliers. Gebouwd als lagere school werd het vanaf de jaren zestig een kunstenaarswerkplaats. Het gebouw werd een monument nadat cineast Paul Verhoeven hier de atelierscènes draaide voor de verfilming van Jan Wolkers’ Turks fruit.

K.

Op het Van Limburg Stirumplein staat het kunstwerk Abri en Peperbus van Frank Halmans. Bij de Peperbus is een klein spreekgestoelte te zien en het verhaal gaat dat dit verwijst naar de Mariaverschijningen die hier in de jaren tachtig werden waargenomen. Later bleek dit een grap te zijn, maar het werd door devote gelovigen lange tijd serieus genomen.

L.

We volgen via de Van Limburg ­Stirumstraat de wandelende figuren van Peter Erftemeijer (2018), alleen lopen wij een andere richting op, weer terug naar de lente in het ­Westerpark.

Floor van Spaendonck en Gijs Stork, ­Amsterdam door! Gijs & Floor – wandelen met een frisse blik op de stad. ­Uitgeverij Fjord, €22,50, verschijnt op 15 mei.