Leve de iep, dé Amsterdamse boom met z’n natuurlijke confetti

Beeld Anja Brunt

Springsnow is geen iepenfestival, het is een iepenviering?

“Tien jaar geleden werden mijn kunstpartner en ik bevangen door de schoonheid van de iep toen we bij Puccini een taartje aten vanwege mijn verjaardag. We hadden er niet eerder bij stilgestaan, maar we zeiden: ‘Al die iepenzaadjes, dan weet je dat de lente in Amsterdam is begonnen. Laten we zorgen dat andere mensen meegenieten.’”

Maar dus geen festival?

“Nee, dat klinkt meteen weer zo festivalachtig, we besloten dat het veel mooier zou zijn om het te delen, ieder op zijn of haar eigen wijze. Daarom vieren we de iep elk jaar op een andere manier: poëzie, schilderkunst, video, een geur of foto’s. Dit jaar brengen we een boek uit: Iepenstad.”

Is Amsterdam zo’n iepenstad?

“We hebben er 75.000 van, Amsterdam is een iepenstad zoals Berlijn een lindenstad is en Parijs een platanenstad.”

Wat vindt u zo mooi aan iepen­zaadjes?

“Het is natuurlijke confetti, het maakt de stad en de grachten nog dromeriger dan ze van nature zijn. Amsterdam heeft al 400 jaar iepen, ze zijn heel goed bestand tegen het stadsleven. De oudste staat bij de Hermitage, die stamt uit 1891.”

En dan: uw covidwandeliepentip!

“Dat is onze iepenwandelroute van 8,5 kilometer. Je begint bij het iepen-arboretum aan het IJ, de meeste mensen noemen dat het Oeverpark, naast Eye, daar staan 32 iepensoorten. Dan neem je het pontje en loop je naar de Hortus Botanicus, waar je in het Wertheimpark meer dan 50 soorten iepenbomen kan determineren.”