Leuningen van straatbankjes verwijderen: vandalisme of sympathiek voor daklozen?

Beeld Sterre Kranenburg

Wat doen jullie?

“Het viel ons op dat er in de stad veel vijandige architectuur is die verhindert dat daklozen op bankjes kunnen slapen. Er worden leuningen geplaatst, of soms zelfs stekels of scherpe punten. De meest effectieve manier om daar iets tegen te doen, is ze gewoon weghalen. Het is simpel en heeft direct effect. Het onvriendelijke bankje wordt een bankje waarop je kunt liggen.”

Waarom zijn die banken zo ‘onvriendelijk’?

“In principe willen gemeenten niet dat er daklozen op liggen. Ze denken dat mensen het naar vinden om te zien. Best grof: dat je blijkbaar de moeite voelt om dat uit het straatbeeld te verwijderen. Onze slogan is dan ook: ‘Rot op met die leuning, kom met echte ondersteuning’.”

Hoe verwijder je zo’n leuning?

“De meeste hebben een boutje dat je makkelijk kunt losdraaien met een Engelse sleutel. Soms moet je een beetje wrikken. Er zijn ook ingewikkeldere boutjes die vastzitten met een soort veiligheidsschroef. Daar moet je dan een specifiek opzetstukje voor hebben. Maar in principe kan iedereen die met een Engelse sleutel door de stad loopt, een leuning weghalen. Dat moedigen wij dan ook aan.”

Vandalisme, zal men zeggen.

“We kunnen ook aan de gemeente vragen of ze de leuningen weghalen, de bureaucratische route, maar dat zou veel te lang duren.”

Ben je soms bang om gepakt te worden?

“Ja, dat wel. Maar de gedachte is: proberen niet gepakt te worden. Het beste moment is op een rustige avond. Overdag is het vaak te druk. ’s Nachts valt het te veel op. Doe er je voordeel mee, zou ik zeggen.”