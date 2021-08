Leuk dat uitzicht op het water, maar Ode aan de Amstel heeft nog meer te bieden

Beeld Birgit Bijl

Priscilla den Ouden (33) en Nick Schouten (33) van restaurant In de Waag hebben een nieuw restaurant en café geopend aan de Amstelboulevard: Ode aan de Amstel, waar eerder restaurant Riva zat. Den Ouden: “Of het nou een snelle lunch, zakendiner of borrel is. De plek heeft voor elke gelegenheid iets te bieden.”

Even voorbij de Berlagebrug zit Ode aan de Amstel. Zowel beneden als boven zijn er zitplaatsen. Buiten is het terras aan het water met een ‘drive-in’ voor bootjes. Chef-kok Schouten en chef Ekawin Rata­­napherd (30) zijn verantwoordelijk voor de kaart met vaste voor-, hoofd- en nagerechten. Het chefsmenu is naar keuze van de chefs en wisselt elke dag.

De klassieke achtergrond van Schouten en de Aziatische van Ratanapherd zijn terug te zien op de kaart. Zoals de steak tartaar ‘Asian Style’ met gepekelde rode ui en groene curry (€12), of de rib-eye met shi-take en gebraiseerde Chinese kool (€29). Ook is er een kaart met gerechten die de hele dag beschikbaar zijn, zoals eggs benedict (€11) en de caesarsalade (€12,50). Dankzij de kennis van wijnen van Den Ouden en door biersommelier Whitley-Ann Swart (31) is bij elk gerecht een passend drankje te bestellen.

Een goede locatie voor een restaurant draagt veel bij, maar is niet alles. Den Ouden: “Het uitzicht op het water is leuk, maar met echte kennis van zaken en een divers menu willen we onderscheid maken.”

Ode aan de Amstel Amstelboulevard 1

Tips? open@parool.nl.