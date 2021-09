Lesje uit online magazine over champagne: wacht niet tot het juiste moment voordat je een fles openmaakt

Beeld Shutterstock

Lekker decadent.

“Van origine zijn we juist een calvinistisch land. Voor het eten dronken we een wijntje of biertje. Zo’n vijftien jaar geleden gingen we massaal aan de prosecco. Maar nu zijn we klaar voor het echte werk: we nemen steeds vaker een glas champagne.”

Champagne is niet meer voor die ene, bijzondere gelegenheid?

“Dat verandert. We drinken het nu op een zonnige dag of tijdens het uitgaan. Voorheen werd je dan raar aangekeken. ‘Heb je iets te vieren, of zo?’ Nu zeggen we: ‘Ja, het leven’.”

Er is zelfs een tekort.

“Terwijl er minder werd gevlogen en de cruiseschepen stillagen, is er nog nooit zoveel champagne verkocht in Nederland. Nu is de horeca ook nog eens open.”

Gaat dat wel goed komen in december?

“Het komt altijd goed. Wel zal een aantal champagnes uitverkocht zijn. Dat trekt in de loop van volgend jaar weer bij.”

Wat valt er te lezen in het magazine?

“Artikelen over de ontstaansgeschiedenis van champagne, champagne-evenementen, de relatie tussen kunst en champagne. En natuurlijk hoe je champagne moet drinken.”

Mensen weten niet hoe ze champagne moeten drinken?

“Veel mensen drinken het met oliebollen. Een dodelijke combinatie. Beter is met een bitterbal. Sabreren, ook zoiets. Do-de-lijk. Het is spectaculair, die kurk eraf slaan, maar je bent in één keer alle bubbels kwijt. En: bewaar geen champagne, wachtend op het juiste moment. De fles is er klaar voor. Wacht je te lang, dan vermindert de kwaliteit.”

