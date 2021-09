Lesje financiële onafhankelijkheid voor de allerjongsten

Beeld Shutterstock

Wat is dat, FIRE?

“FIRE (Financial Independence Retire Early) is een beweging waarbij het draait om bewust met je geld om­gaan. Dus goed nadenken over waaraan je je geld wilt uitgeven, en het geld dat je niet uitgeeft, zo goed mogelijk investeren. Op die manier kun je financieel onafhankelijk worden. Het gaat uiteindelijk meer om vrijheid dan om geld verdienen.”

U heeft ook kritiek op de beweging.

“Ik vind het vrij egocentrisch. Het is erg gericht op de eigen financiële situatie. Tegelijkertijd beginnen veel mensen pas als ze volwassen zijn, wat voor iemand met een gemiddeld inkomen eigenlijk te laat is. Daarom zeg ik: voed je kinderen FIRE op.”

Is dit ook weggelegd voor mensen die nauwelijks kunnen sparen?

“Je bouwt minder vermogen op naarmate je minder opzij kunt leggen. Maar als je 25 euro per maand opzij zet, achttien jaar lang, hou je met een gemiddeld rendement bijna 11.500 euro over. Een mooi begin. Zeker als je het combineert met een financiële opvoeding en je je kind een voorsprong geeft door al jong met de FIRE-principes aan de slag te gaan. Als je pas in je veertiger jaren begint, is FIRE met een normale baan niet meer haalbaar. Je kind zo’n financiële opvoeding meegeven, is dus nog belangrijker dan het geld. Het vergroot de kans dat ze FIRE worden.”

Welke tactiek raadt u aan?

“De makkelijkste manier is beleggen in passieve aandelen, heel gespreid, dat kan bij elke grote bank.”

Is FIRE ook een aanklacht tegen de consumptiemaatschappij?

“Het is bewust leren omgaan met geld. Consumeren is niet fout, maar kopen om de leegte op te vullen, daar wordt niemand gelukkig van.”