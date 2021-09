Leny Breedveld: ‘In café Eijlders kom ik mijn hele leven steeds weer terug’

‘Het enige leuke van die eerste coronatijd was dat het zo stil was op straat en je ’s morgens over de grachten kon lopen.’ Beeld Lin Woldendorp

Mijn buurt

“Ik ben op mijn negentiende naar Amsterdam gekomen om naar de mimeschool te gaan. Van alle adressen waar ik heb gewoond in deze stad, is de Helmersbuurt mijn lievelingsbuurt. Goeie sfeer, winkels, cafeetjes, restaurantjes om de hoek, en ook het Vondelpark en de Ten Katemarkt op loopafstand. Bovendien wonen hier veel leuke mensen. Ik ken Amsterdam inmiddels veel beter dan Den Haag, waar ik ­vandaan kom. Dit is toch wel mijn stad geworden.”

Het Rembrandtpark. Beeld Lin Woldendorp

Mooiste park

“In coronatijd ben ik steeds meer gaan lopen, onder andere door het Vondelpark. Daarvoor ging je een kopje koffie drinken met iemand, nu gingen alle afspraken lopend. Eigenlijk heel prettig. Het Vondelpark blijft prachtig, maar toen het toch weer drukker werd, ben ik doorgelopen en heb ik het Rembrandtpark ontdekt. Dat is ruimer, wat ruiger en minder druk. Een erg fijn park.”

Restaurant

“Schiller op het Rembrandtplein is een van mijn favorieten. Een mooie, oude, sfeervolle tent met lekker eten en ­aardige bediening. Ook eet ik graag in De Kring, aan het Leidseplein. En als er iets gevierd moet worden en je de hele avond onder de pannen wil zijn met veel gangen en lekkere drankjes, dan is Toscanini op de ­Lindengracht heel feestelijk.”

Theater Bellevue. Beeld Lin Woldendorp

Theater

“Ik ga graag iets zien in de kleine theatertjes van Amsterdam: het Betty Asfalt ­Complex van Paul Haenen of De Roode Bioscoop. Bellevue heeft zo’n gezellig benedenzaaltje. Dat intieme van zo’n zaal, met tafeltjes tussen de stoelen en een bar achterin: een heerlijke ambiance om naar iets leuks te kijken en luisteren.”

Uitgaan

“Het is er al jaren niet van gekomen, maar vroeger, voor corona, mocht ik graag naar Jazz Café Alto in de Korte Leidsedwarsstraat gaan. Een ontzettend lekkere sfeer, met een piepklein podiumpje en leuke bandjes, en tot laat open. Ik waande me altijd een beetje in New York.”

Beste plek om te relaxen

“In café Eijlders kom ik mijn hele leven steeds weer terug. De tijd lijkt er stil te staan. Het klassieke interieur, de verlichting, het glas in lood, de kunst aan de muur, de obers die nog altijd in zwart-wit gekleed zijn en je kennen: niets veranderd in de veertig jaar dat ik er kom. Er zijn schildertentoonstellingen, er wordt geklaverjast, er wordt gezongen, er zijn dichters­middagen of een quiz op de zondagmiddag. Kortom: een topcafé.”

Standbeeld

“Er staat een mooi standbeeld van Hildo Krop op een brugpijler bij de Churchilllaan. Het gemak en de vanzelfsprekendheid waarop dat meisje dat zware paard tilt: ze denkt er niet over na, maar doet ’t.”

Met pek en veren de stad uit

“Fanatieke sporters die gebruikmaken van de kinderspeelplaats in het Vondelpark. Die elastieken vastmaken aan het klimrek om hun spierballen op te peppen of met harde muziek staan te kickboksen, terwijl een paar meter verderop ouders hun kinderen uitleggen dat ze niet moeten slaan.”

Favoriet vervoermiddel

“De fiets vind ik heerlijk. Dat is het fijne van Amsterdam, dat alles nog te befietsen is. Ik heb met mijn kinderen een gedeelde auto voor afstanden buiten de stad, en verder hoop ik veel te blijven lopen. Het enige leuke van die eerste coronatijd was dat het zo stil was op straat en je ’s morgens over de grachten kon lopen. Dat had iets tijdloos en schilderachtigs. Er had zo een paard-en-wagen voorbij kunnen rijden.”

Museum

“Amsterdam heeft veel keus qua musea, maar met kinderen is het Nemo Science Museum wel een hit. Met al die wetenschappelijke leuke proefjes, puzzels, filmpjes en speelplekken is het een plek waar je een lange middag zoet kunt zijn. Voor jong en oud.”

Het Makelaarsbruggetje. Beeld Lin Woldendorp

Mooiste brug

“Achter Frascati op de Oudezijds Voorburgwal is een leuk gietijzeren bruggetje, het Makelaarsbruggetje. Het schijnt dat in de 19de eeuw een tabaksmakelaar aan de overkant woonde die geen zin had om steeds een omweg te maken. Hij heeft een bruggetje laten bouwen om sneller bij Frascati te zijn, waar vroeger tabaksveilingen werden gehouden.”

Amsterdam voor kinderen

“Met mooi weer ga ik met mijn twee kleinzoons het liefst naar het pierenbadje in het Vondelpark. Daar is alles wat kleine kinderen willen: water, zand, een speeltuin. Ik hoef alleen nog maar op een bankje te zitten en naar ze te kijken. Dat doe ik graag.”