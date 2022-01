Lekker zwelgen in nostalgie met Spider-Man: No Way Home

Een flinke dosis onversneden heimwee naar eerdere Spider-Manfilms maakt van deze derde film met Tom Holland als de slingerende superheld een gegarandeerde kaskraker.

De satirische animatieserie South Park introduceerde in 2016 de ‘memberberries’. De verleidelijke besjes zijn een fysieke manifestatie van onze groeiende neiging te zwelgen in het verleden. Het is een commentaar op hoe de westerse popcultuur meer en meer is gaan drijven op het te gelde maken van die nostalgie.

Dat is er in de daaropvolgende jaren bepaald niet minder op geworden. Spider-Man: No Way Home staat werkelijk stijf van de memberberries. Het is niet alleen de derde film met Tom Holland in de titelrol, er wordt ook zeer expliciet terugverwezen naar de succesvolle Spider-trilogie van regisseur Sam Raimi en acteur Tobey Maguire, en de twee Spider-Manfilms van Marc Webb met Andrew Garfield.

Het is al met al een sterk staaltje corporate synergie, ontsproten uit een kluwen deals tussen filmstudio Sony, houder van de filmrechten op Spider-Man, en stripgigant Marvel, die zijn bekendste held wilde incorporeren in haar eigen uitdijende filmuniversum. Het legde de beide studio’s geen windeieren: sinds de wereldwijde première, half december, werd No Way Home met afstand de grootste kaskraker sinds het uitbreken van de covidpandemie.

In Nederland draaide de film pas twee dagen toen de bioscopen weer dicht moesten. Superheldenfans trokken al naar Duitsland en België om No Way Home alsnog op het grote doek te zien. Maar ongetwijfeld zal de film nu ook hier alsnog volle zalen trekken. Dat publiek krijgt een film voorgeschoteld die volledig aan de verwachtingen voldoet. Wie genoten heeft van de twee vorige edities met Holland, zal ook deze wel bevallen – het is hetzelfde maar dan meer en groter, met een gooi naar grotere emoties.

Het lukt de makers zowaar om al die memberberries in te bedden in een verhaal dat ook op zichzelf werkt. Aan het eind van deze derde achtbaanrit heeft Hollands Spider-Man zijn origin story voltooid. Wie weet kan hij in zijn volgende film dan eindelijk op eigen benen staan.