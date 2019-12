Lekker meezingen en dirigeren bij kerstconcert Amstelring

Hans van der Beek doet elke dag verslag van feesten, presentaties en andere belangrijke bijeenkomsten in Amsterdam. Vandaag: Kerstconcert Amstelring.

De straat voor het Concertgebouw is een stukje afgezet. Touringbussen rijden af en aan, allemaal met een lift voor rolstoelen, en daar gaat tijd in zitten.

Een vrouw op leeftijd wordt naar binnen gereden, dekentje over de benen, konijnenknuffel op schoot, door een man met een kerstmuts met knipperende sterren. Iedereen met zo’n muts is een vrijwilliger, en daar zijn er een hoop van deze middag, zo’n tweehonderd.

Ze maken het mogelijk dat meer dan duizend bewoners van de vele zorginstellingen van Amstelring van overal vandaan ook dit jaar naar het Kerstconcert worden vervoerd.

Het Grootkoor, bijna vierhonderdkoppig, zit al klaar. Het concert begint ietsje later, er zijn nog enkele bussen onderweg.

Hier heeft niemand haast.

Vlak voor het podium ligt een vrouw in een bed, met aan haar voeteneind een hond, een levende. Ik mag gerust een foto nemen.

“Ik heb ook een eigen trimsalon,” zegt Laut Kok. “’t Kammetje.”

Haar man geeft me haar visitekaartje. “De enige trimsalon met een blinde trimmer. U heeft een primeur.”

Blind?

“Ja,” zegt Kok, “ik heb Dushi ook getrimd. Goed gelukt, hè.”

Het beest heeft inderdaad een mooie ronde bol op zijn kop. Kok: “Ja, toch? Lekker zacht.”

Bestuurder Ivo van der Klei heet de ouderen welkom bij deze twintigste editie alweer. Hij vraagt applaus voor het Grootkoor en ook wijst hij op een stel vooraan in de zaal dat deze week zeventig jaar is getrouwd. Eerst gaat een ‘oewwww’ door de zaal en daarna zingen we ‘Lang zullen ze leven’.

Dirigent Nan van Groeningen zegt dat iedereen alle nummers mag meezingen. “Vorig jaar zat een meneer vanaf zijn stoel mee te dirigeren. Dat mag allemaal vandaag.”

Het Grootkoor begint, vierhonderd kelen zingen Händels Hallelujah. Dat klinkt ook voor niet-papen indrukwekkend.

Even later, Komt allen tezamen. Van Groeningen loopt door de zaal met de microfoon. Daarin laat hij telkens een ander ‘Kom, laten wij aanbidden’ zingen, niet per se toonvast.

De kinderen Dana en Santi lezen een kerstverhaal voor over een jongetje dat bij een boer een puppy gaat kopen. Het jongetje kiest voor een onhandige pup, een achter­blijvertje.

‘Pak die maar niet,’ zegt de boer. ‘Die kan niet zo goed rennen of spelen.’

‘Dat kan ik ook niet,’ antwoordt het jongetje en hij laat de stalen beugel aan zijn been zien.

Met tranen in de ogen geeft de boer de pup aan het jongetje. ­Gratis. Want: ‘Er is geen prijs voor liefde.’

“Aaaaaagh,” zegt de zaal.

Na afloop wordt iedereen weer teruggebracht. Dit Kerstconcert is alleen al logistiek een middag om hallelujah tegen te zeggen.

Tips? Mail naar schuim@parool.nl.

Wat Kerstconcert Amstelring

Waar Concertgebouw, Concertgebouwplein

Wie Nan van Groeningen, Etty van der Mei, Ivo van der Klei, Inge Borghuis, Ellen Plug, Wim en Willie Moerenhout, Laut Kok

Wanneer donderdag 12 december, 13.30 tot 16.00 uur Drank en spijs **

Sfeer ****

Hans kreeg prompt zin in een worstenbroodje

Dirigenten Etty van der Mei en Nan van Groeningen bij (een fractie van) het Grootkoor. Beeld Hans van der Beek

Amstelringbestuurders Inge Borghuis en Ivo van der Klei, en projectleider Ellen Plug. Van der Klei: "Welke ziekte je ook hebt, je kunt nog steeds genieten van muziek.” Beeld Hans van der Beek

Bewoner Laut Kok en haar man Bert en hond Dushi. “Ik heb ook een eigen trimsalon!” Beeld Hans van der Beek

De jonge talenten van het Kerstconcert: violist Eline van Dijk, fluitist Morjemke Barkaszi en voorlezers Dana ­Hogenboom en Santi van Kessel. Beeld Hans van der Beek

Vandaag, zaterdag, 70 jaar getrouwd: Willie en Wim Moerenhout. Hij was 28 jaar destijds en zij nog een jong blaadje van 22. Beeld Hans van der Beek