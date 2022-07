Lekker meeblèren met ‘Africa’ van Toto? Dat kan bij jubileum Popup Choir

Beeld Shutterstock

Een Popup Choir?

“Je kunt bij ons zonder lid te zijn een avond meerstemmig zingen. Het is speciaal voor mensen zonder ervaring, maar ook mensen mét ervaring zijn welkom. We willen de stap naar een koor zo klein mogelijk maken.”

En het is een succes.

“Het is veel groter geworden dan ik had verwacht. In 2017 dacht ik: leuk idee en we zien wel hoe het loopt. Niet veel later stonden we in Paradiso. Dat is denk ik het hoogtepunt, daar voelde je de ambiance exploderen. Of die keer dat we Laat me van Ramses Shaffy zongen in de Dominicuskerk. Mensen die na ons in de kerk moesten zijn, hebben toen gehuild omdat het resultaat zo mooi was.”

De vaste bezoeker kan inmiddels aardig zingen. Tijd voor een gevorderde groep?

“Volgens mij moeten we blijven doen wat we doen. We willen geen eliteclubje creëren. En ook voor ons blijft het uitdagend genoeg. We schrijven zelf de arrangementen, zoeken anekdotes over de nummers en op de avond zelf is het soms hard werken. Af en toe denken we: ai, was dit lied misschien toch te moeilijk?”

Op de jubileumavond zingen jullie Africa van Toto.

“Dat was een van de eerste nummers die we zongen en het past bij elke generatie. Iedereen kan het lekker meeblèren.”

Komen ook echt alle generaties erop af?

“In Amsterdam lukt dat steeds beter, maar we zouden nog meer twintigers en dertigers willen bereiken. Als mensen ‘koor’ horen, denken ze vaak: sáái. Maar ik nodig iedereen uit om het te proberen. Ga eventueel achteraan staan, murmel een beetje mee en je raakt vanzelf overtuigd.”

Popup Choir zingt 13 juli om 19.30 uur in de Hoftuin. Je betaalt wat je zelf wilt, 25 procent gaat naar ongedocumenteerde Amsterdammers.