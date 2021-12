Leerlingen van het Damstede Lyceum zoeken sponsoren voor hun waterstofauto

De waterstofauto die Jari en z’n klasgenoten aan het oplappen zijn.

In 6 vwo meedoen aan een internationale race voor duurzame voertuigen. Heb je daar wel tijd voor?

“De race is deel van mijn eindexamen. Ik zit op Technasium Het Damstede Lyceum in Noord en het herstellen van deze waterstofauto is voor mij en zeven klasgenoten onze meesterproef voor het vak onderzoeken en ontwerpen.”

Hoe kwamen jullie aan een waterstofauto?

“Tien jaar geleden heeft er al eens een team van Damstede meegedaan aan de race. Sindsdien zwierf hun oude auto door de school. Hij is daarom ook verre van compleet: we missen een bodemplaat, er zitten zwakke plekken in de kap en de oorspronkelijke waterstofcel – het onderdeel dat de waterstof omzet in energie om op te rijden – is ook defect.”

Veel werk aan de winkel dus.

“We zijn al sinds de meivakantie bezig om hem operabel en vooral veilig te maken – waterstof kan exploderen als je niet voorzichtig bent. Er is een aantal bedrijven dat ons helpt met hun expertise, maar we zijn nu op zoek naar sponsoren, zodat we er echt in kunnen investeren en de auto op tijd af hebben voor de kwalificatierace in april.”

En wie mag er straks in rijden?

“Het doel van deze race is niet om zo hard mogelijk te gaan, maar om zo ver mogelijk te komen op zo min mogelijk brandstof. Hoe minder gewicht in de auto, hoe beter. Onze teamgenoot Laura is het kleinst, dus die mag rijden. Maar wij zullen allemaal langs de lijn staan om haar voortgang te monitoren en telefonisch tips te geven. Eigenlijk net als bij de Formule 1.”