Leerkracht Ilse (34) vond nergens woonruimte, tot ze stuitte op nieuwbouw speciaal voor juffen. ‘Een zee aan ruimte’

Wie Ilse Foppen (34), pedagogisch medewerker.

Huurt op IJburg in woningbouwproject Juf Nienke, op 48 m2 voor 1016 euro inclusief servicekosten.

Pedagogisch medewerker Ilse Foppen (34) woonde al jaren in Hardenberg in Overijssel toen ze zes jaar geleden besloot dat ze wilde gaan wonen en werken in Amsterdam, de stad waar haar moeder is geboren en haar tante nog altijd woont. “Ik was Hardenberg ontgroeid en het leven in Amsterdam sprak me aan,” vertelt ze.

Met het personeelstekort was een baan in het onderwijs zo geregeld, maar een woning in de stad vinden was een ander verhaal. “Ik wilde graag op mezelf wonen, bijvoorbeeld in de buurt van mijn tante in Zuidoost. Dat heb ik altijd een leuke, groene wijk gevonden. Maar die wens moest ik vanwege de bespottelijk hoge huren al snel laten varen.”

Haarlem

Vanuit Hardenberg reist Foppen meerdere malen naar Amsterdam om te hospiteren voor een kamer in een appartement met meerdere huisgenoten. “Ik had het gevoel dat ik steeds de beste versie van mezelf moest verkopen, vreselijk vond ik het. Ik werd het ook steeds nét niet. Intussen werd de druk om een huis te vinden groter, want mijn eerste werkdag kwam steeds dichterbij en op en neer reizen vanuit Hardenberg was niet te doen. Ik werd steeds minder kritisch op de kamers waarop ik reageerde; een plek waar een bed in past was al voldoende.”

Tip van Ilse “Abonneer je op zoveel mogelijk nieuwsbrieven voor nieuw- of verbouwprojecten in het middensegment. Vraag als leraar, zorgmedewerker of werknemer bij de politie ook naar wat je werkgever op woongebied voor je kan betekenen.”

Na drie maanden geeft Foppen de zoektocht tijdelijk op en gaat ze kijken in Haarlem. Daar vindt ze, zonder te hoeven hospiteren, een kamer bij iemand in huis, en van daaruit een studio van 20 m2, helemaal voor zichzelf. “Ik sprong creatief om met de ruimte, zo sliep ik op een slaapbank, die ik elke ochtend, voor ik naar mijn werk in Amsterdam-Oost ging, inklapte. Ik maak lange werkdagen, van negen tot half zeven, met een beetje mazzel was ik pas om acht uur ’s avonds thuis. Dan kookte ik en ging ik naar bed. Tijd voor een sociaal leven of sporten was er nauwelijks. Het forensen brak me steeds meer op, ik verlangde ernaar om op de fiets of lopend naar mijn werk te kunnen.”

Juf Nienke

Als Foppen vorig jaar op een basisschool op IJburg gaat werken, hoort ze over een nieuwbouwproject op Centrumeiland, genaamd Juf Nienke, waar leerkrachten, zorgmedewerkers en politiemensen gebruik kunnen maken van een voorrangsregel. Het project is een van de initiatieven van de gemeente om deze belangrijke beroepsgroepen, die met hun salaris meestal geen huur- of koopwoning kunnen vinden, aan de stad gebonden te houden. “Ik had me al voor meerdere nieuwbouw- en renovatieprojecten in Amsterdam ingeschreven, maar Juf Nienke was ideaal, op loopafstand van mijn werk. Ik schreef me in augustus in en al een maand later hoorde ik dat ik er een appartement van 48 m2 kon gaan huren. Afgelopen januari werd het al opgeleverd, ik voel me een enorme geluksvogel dat het allemaal zo snel is gegaan. Het is alsof ik nu een zee aan ruimte heb, met een aparte slaapkamer en een Frans balkonnetje. Ik ben na mijn werk gewoon om kwart voor zeven thuis en ik heb weer energie om andere dingen te doen naast mijn werk, zoals boekhandels afstruinen of naar de Dappermarkt of de Javastraat gaan.”

Foppen kijkt ook uit naar een zomer in de gezamenlijke binnentuin. “Het is leuk om met mensen te wonen met wie je raakvlakken hebt. Er is een groepsapp en ik heb al contact met een buurvrouw die ook juf is. Projecten als Juf Nienke zijn vooral belangrijk voor jonge mensen in het onderwijs, in de zorg en bij de politie, die op de Amsterdamse woningmarkt anders geen voet tussen de deur krijgen. Op deze manier kunnen ze in de stad werken en er ook blijven wonen.”

Wooncarrière 1989-2002 Dronten

2002-2017 Hardenberg

2017- 2023 Haarlem

2023-heden Generaal De la Reijstraat

