Leer tuften bij Shaggies: ‘Het is een ouderwetse manier van tapijten maken’

Beeld Sophie Saddington

Een slinger met rode, gele, groene, blauwe en paarse wollen vlaggetjes geeft de etalage van Shaggies een feestelijke uitstraling. Het is er ook feest: in het textielwalhalla wordt namelijk gekocht én gemaakt. Boven in het pand kijk je je ogen uit in het shopgedeelte van de voormalige keramiekwinkel. Neem je de trap naar beneden? Dan beland je in de workshopruimte. De gehele winkel behoort toe aan Noor Houtakkers (29).

Ze geeft workshops in tuften. “Het is een ouderwetse manier van tapijten maken, je kunt het zien als verven met wol.” Een door TikTok geïnspireerde covidhobby. Al snel bleek dat niet alleen Houtakkers er plezier in heeft: de tuftworkshops die ze aanbood vanuit een flexstudio liepen als een trein. En dus moest er een vaste workshopruimte komen.

Twee keer in de week geeft Houtakkers zo’n workshop: een doordeweekse (€100 voor 4 uur) en een in het weekend (€150 voor 5,5 uur met lunch). Ben je daarna nog niet uitgetuft dan huur je een werkplek in de workshopruimte (€40 voor 3 uur).

Aanvankelijk was het idee om in de shop alleen benodigdheden voor het tuften te verkopen. “Maar ik werd veel vrolijker van handgemaakte dingetjes van ontwerpers.” En dus verkoopt de onderneemster lokaal geproduceerde ontwerpen van voornamelijk vrouwen. Bijvoorbeeld sjaals in diverse kleurencombinaties van Una (€18), gehaakte shoppers van Marie Marie (€99) en topjes gemaakt van oude kledingstukken door Noacostum (€55).

En haar eigen getufte creaties? Ook die zijn te koop. “Ze zijn een stuk harder gegaan dan verwacht, ik moet weer aan de bak,” zegt Houtakkers lachend.

Shaggies Amsterdam Czaar Peterstraat 104A

Bekijk ons overzicht met alle nieuwe winkels, restaurants en cafés. Tips? open@parool.nl.