Leer skateboarden of luister naar een jazzconcert in de binnentuin van de Hermitage

Workshop: Talking T-shirts

Beeld Tropenmuseum

Wil je een belangrijke boodschap delen, maar weet je niet hoe? In het Tropenmuseum kun je zondagmiddag de workshop Talking T-shirts volgen. Met kunstenaar Kevin van Braak ga je op zoek naar verschillende manieren om je eigen ideeën om te zetten in woorden, die je achteraf op een T-shirt bedrukt. Van Braak gaat regelmatig op bezoek bij zijn familie in Indonesië en heeft daar vaak contact met plaatselijke kunstenaars, die hem veel bijleren over het creatief uitdrukken. Aan de hand van symbolen, tekst, naald en draad creëer je een uniek ontwerp. De adviesleeftijd voor deze workshop is vanaf 8 jaar.

Zondag, 14.00 uur, Tropenmuseum, €12-€20 (inclusief museumentree)

Dans: Sanne Clifford, Marta & Kim, Panama Pictures

Beeld Willemieke Frank

Vrijdagavond kun je in het Vondelpark genieten van drie dansvoorstellingen in het Openluchttheater. Eerst is er een solo van Sanne Clifford op het podium. Ze onderzoekt in Mind Your Step haar bewegingsvrijheid in een gekaderd vlak. Daarna kijk je op het plein naar het acrobatisch duet van Panama Pictures met Jefta Tanate en Francesco Barba. De avond eindigt met Fase van Marta & Kim. Het dansprogramma viert dans in alle vormen en maten.

Vrijdag, 20.30 uur, Vondelpark Openluchttheater, gratis

Concert: Ella Zirina Trio

Zondagmiddag is er een jazzconcert in de sfeervolle binnentuin van de Hermitage Amsterdam. Het Ella ­Zirina Trio is een combinatie van ­gitaar, bas en drums, en speelt zowel traditionele als originele composities. Jazz Talents at the Plantage is een jaarlijks terugkerend jazzfestival dat wordt georganiseerd in samenwerking met het Conservatorium van Amsterdam. Jong talent krijgt hiermee een podium.

Zondag, 15.30 uur, Hermitage Amsterdam, €6

Club: Kion Worldwide

Beeld Eva van Kesteren

Zaterdagavond organiseert Kion in de Melkweg een avond waar muziek, Japanse popcultuur en games elkaar kruisen. Verschillende muzikanten, producers en dj’s duiken in hun ­nieuwe producties en bewerkingen binnen genres zoals future sounds, ­hiphop, r&b, afro en nog veel meer. Ook kunnen bezoekers spelletjes ­tegen elkaar spelen en leuke prijzen winnen. De avond staat in teken van dans en de nieuwste tunes.

Zaterdag, 22.30 uur, Melkweg, €14,40

Tentoonstelling: Meriem Bennani, Kahlil Joseph, Karrabing Film Collective

Beeld Studio Hans Wilschut

Benieuwd naar de winnaars van de Eye Art & Film Prize? Eye toont het werk van Meriem Bennani (2019), Kahlil Joseph (2020) en Karrabing Film Collective (2021). Bennani vertaalt onderwerpen als gender, iden­titeit en migratie naar 3D-animatie. Joseph werd bekend om zijn videoclips voor topartiesten als Kendrick Lamar en Beyoncé, waarin hij de zwarte cultuur van de VS in beeld brengt. En Karrabing Film Collective, een groep oorspronkelijke bewoners van de Northern Territories van Australië, stellen de verwoestende ge­volgen van kolonialisme centraal in hun films.

Vrijdag, zaterdag en zondag, 10.00 uur, Eye Film Museum, €12,50

Concert: Zomerconcerten

Beeld Eduardus Lee

Dit weekend kun je op het Museumplein genieten van drie zomerconcerten, die live en gratis vanuit Het Concertgebouw op groot scherm te zien zijn. Vrijdagavond luister je naar bekende Broadwaynummers, zoals My Fair Lady en Mamma Mia. Zaterdag speelt toppianist Alexandre Kantorow Liszts Tweede pianoconcert. En zondag presenteert Harry Piekema een speciaal concert om de muziek van filmcomponist John Williams te eren. Tip: vergeet niet een picknickkleed of campingstoel mee te nemen.

Vrijdag, zaterdag en zondag, 20.00 uur, Museumplein, gratis

Concert: Nagasaki Swim

Behoefte om eventjes aan de stadse drukte te ontsnappen? Luister dan zondagmiddag naar Nagasaki Swim in de Tolhuistuin. De band is opgericht door Jasper Boogaard, die een grote liefde heeft voor folk en country, ambient en field recordings. De andere bandleden, Jim Luijten, Jasper Werij, Kat Kalkman en hij, ­creëren samen dromerige en melancholische melodieën.

Zondag, 15.00 uur, Tolhuistuin, gratis toegang

Dans: Movements of Soul

Zondagmiddag is er in het Bijlmer Parktheater een solovoorstelling te zien van danser, choreograaf en ­muzikant Christian Yav, die oorspronkelijk afkomstig is uit Congo en geboren is in België. In Movements of Soul combineert hij mode en muziek. Na afloop is er een nagesprek onder leiding van Aqueene Wilson.

Zondag, 14.00 uur, Bijlmer Parktheater, €13,50

Markt en tentoonstelling: IJ-hallen vlooienmarkt + Straatstukken

Straat Museum. Beeld Janneke Nooij

Op zoek naar een vintage lamp, leuke broek of mooi servies? Wie weet slaag je op Europa’s grootste en sfeervolste vlooienmarkt. Na een dag rondstruinen kun je het evenement Straatstukken bezoeken in Straat, het museum voor streetart en graffiti. Het toegangsticket voor de vlooienmarkt geeft bezoekers €2,50 korting op een ticket.

Zaterdag en zondag, 09.00 uur, IJ-Hallen en Straat Museum, €5 en €15

Kids: Skateboard Summer School

Wil jij of je kind beter worden in ­skateboarden en coole trucjes leren? Dat kan tijdens Skateboard Summer School in Move Amsterdam. Beginnende skateboarders vanaf 6 jaar zijn welkom om zich volledig uit te leven met hulp van professionele coaches. Met het ticket kun je bovendien gratis de Mobility Experience bezoeken, een interactieve tentoonstelling over mobiliteit voor kinderen, met games en overweldigende objecten.

Vrijdag, 14.30 en 15.30 uur, Move Amsterdam, €15 (inschrijven verplicht)