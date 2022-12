Leer je buur beter kennen met dit buurtvriendenboekje

Hoe ontstond dit idee?

“Ik vind het belangrijk om kinderen kennis te laten maken met de diversiteit van mensen en culturen. Daarom heb ik twee jaar geleden een kinderboek geschreven: Hé, wie ben jij? Daarin vertellen twintig kinderen over hun leven, gewoonten, gebruiken, cultuur en geloof. Er zit ook een spiegeltje in het boek, zodat het kind dat het leest zichzelf ziet te midden van al die diversiteit.”

En daaruit volgde het buurtvriendenboekje?

“Ik wilde het nog dichterbij brengen. Om te laten zien dat diversiteit van culturen niet iets exotisch is, maar ook gewoon bij jou op de hoek van de straat te vinden is. Want alleen lezen over andere culturen is iets anders dan er ook daadwerkelijk fysiek mee in contact treden.”

Is dat fysieke contact het doel van het buurtvriendenboekje?

“Ik hoop dat er echte ontmoetingen uit voortkomen. In het buurtvriendenboekje kun je allerlei vragen over jezelf beantwoorden. Wat je hobby’s zijn, hoeveel broers en zussen je hebt, maar ook naar welke feestdagen je het meest uitkijkt. Als je dat wilt, kun je je contactgegevens achterlaten. Als iemand het daarna leest, leert hij je dus kennen, en kan eventueel bij je aanbellen.”

Hoe komen we aan die boekjes?

“Ze liggen in minibiebs, kinderzwerfboekstations en meeneemkasten. Maar iedereen kan ze via de website gratis aanvragen.”

Is het alleen voor kinderen?

“In eerste instantie wel, maar volwassenen voelen vaak meer schroom om bij elkaar aan te bellen, of te vragen of de ander bijvoorbeeld ook ramadan viert, en hoe dat voor hem is. De boekjes vormen dus een middel voor volwassenen om samen met hun kinderen buurtgenoten te leren kennen.”