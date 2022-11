Leer hoe je kleding mooi blijft bij Garment, de nieuwe vintage kledingzaak in Oost

Elke dag openen nieuwe winkels, restaurants en cafés in de stad. In onze rubriek Net open lees je erover. Vandaag: de kleding bij Garment wordt stuk voor stuk door eigenaar Natasja Keller (53) uitgezocht en verzorgd, tot ze naar hun nieuwe eigenaar gaan.

Wekelijks struint Natasja Keller (53) het internet af voor, zoals zij het noemt, pre-loved kleren. De eigenaresse van Garment aan de Molukkenstraat weet precies waar ze moet zijn voor kledingstukken van Filippa K, Monique van Heist (rok €75) en Humanoid (jas €169). “Maar ik ben zeker niet vies van de kringloop of een rommelmarkt. Integendeel!”

Curation and care noemt Keller het concept. “Ik zoek kledingstukken uit waar ik blij van word. Alleen dan komt het in de winkel.” Vervolgens stoomt ze de kledingstukken, repareert deze waar nodig en geeft klanten de juiste nazorg mee. “Sommige klanten, vooral de jongeren, weten niet hoe ze kleding moeten wassen of verzorgen. Dat leg ik ze graag uit.” Daarnaast gaat Keller workshops voor kledingreparatie.

“Ik groeide op vóór de fast fashionindustrie. Ik heb geleerd dat kleding duur kan zijn en dat je er daarom extra goed voor zorgt, zodat het langer meegaat.” Dat is ook het uitgangspunt van de kleurrijke basics van A.Brandsma, die net als de tweedehands kleren aan kartonnen kledinghangers hangen. Uitgestald op felgele kratjes liggen verschillende items van duurzame merken, zoals sokken van Collégien (vanaf €17) en tassen van Baggu (vanaf €45).

“Ik vind het heel belangrijk dat je goed voor jezelf zorgt.” Volgens Keller kun je dat aan de buitenkant doen, met mooie kleren, maar ook aan de binnenkant. “Daarom geef ik nu energielezingen.” Na een opleiding van vier jaar gaat ze achter in haar winkel ook aan de slag met gesprekken (€125), op twee grote bruine stoelen. “Ik wil dat dit een plek wordt waar betekenis gegeven kan worden en je dichter bij jezelf komt.”

