Le Village helpt jonge expatmoeders in Amsterdam: ‘Simpele dingen kunnen zo veel betekenen’

Beeld Shutterstock

Zat u zelf ooit in zo’n isolement hier?

Victoire: “Ik was niet geïsoleerd, maar had tijdens mijn eerste zwangerschap in 2018 wel sterk behoefte aan meer contact. Mijn familie en hechte vrienden woonden in Frankrijk en ik kende hier niemand die moeder was. Margaux vroeg in de Facebookgroep ‘French moms in Amsterdam’ of een andere zwangere vrouw koffie met haar wilde drinken. Dat wilde ik! Het was zo fijn om met haar te kunnen praten. Tijdens covid beseften we dat vrouwen zich nog eenzamer moesten voelen. Daarom zijn we Le Village gestart.”

Wat is dat precies?

“Wie zich aanmeldt, komt in een whatsappgroep met zo’n vijf tot tien vrouwen die rond dezelfde periode zijn uitgerekend. Daarnaast krijgt iedereen een mentor die al moeder is geworden in Nederland. Zij zijn er om te luisteren, te koken, de baby vast te houden als de moeder een keer rustig wil douchen. Dat soort simpele dingen kunnen zo veel betekenen.”

Kunnen Nederlandse Amsterdammers iets doen?

“Le Village is er niet omdat Nederlanders niet helpen hoor! Het is meer een cultureel ding. Je voelt je erg kwetsbaar in die geboorteperiode en dan is het fijn om in je moedertaal te communiceren. Ook kunnen verschillen in het geboortesysteem tussen Frankrijk en Nederland dan goed besproken worden. Het opvallendste is natuurlijk dat je hier thuis kan bevallen, dat is in Frankrijk ondenkbaar.”

Waarom startten jullie een crowdfunding?

“We willen onze hulp graag uitbreiden, bijvoorbeeld door expats te helpen die niet Frans zijn. Vrouwen worden door Le Village zelfverzekerder over hun moederschap, horen we vaak. Dat gunnen we meer Amsterdamse expatmoeders.”

Le Village wil €8500 ophalen met een crowdfunding. Doneren kan hier.