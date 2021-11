Le’moene: Syrisch feestmaal met crispy falafel als hoofdact

Waar bestellen we?

Restaurant Le’moene huist in de creatieve broedplaats Lola Luid aan de Derkinderenstraat, vlak bij station Lelylaan. De zaak is van Jay Asad, een Syrische ondernemer die ooit als vluchteling naar Nederland kwam. Hij doet op vele vlakken nobel werk: voor de Refugee Company (dat mensen met een vluchtelingenachtergrond ondersteunt) en eerder Jay’s Startup Kitchen. Met Le’moene vertroetelt hij alweer bijna twee jaar Amsterdammers met Syrische delicatessen.

De recensies zijn veelbelovend, maar het bestellen heeft nogal wat voeten in de aarde. Mijn eerste bestelling wordt bruut geannuleerd – geld netjes teruggestort, wel een knorrende maag. Een paar weken later probeer ik het opnieuw: nu blijft de order eindeloos hangen op ‘wachtend op bevestiging’. Online weet ik een 06-nummer op te duikelen en ik informeer de eigenaar dan maar eigenhandig dat ik heb besteld. Plots begint het geanimeerde pannetje in de app verwoed te borrelen. Hoera, het is gelukt!

De tafel wordt alvast gedekt…

Veertig minuten later is het zover: tijd om Le’moene eindelijk te testen. De bestelde mhallabia (€3,80), romige melkpudding met rozenwater, blijkt niet in de tas te zitten. Ai.

De gedachte aan het vergeten dessert en de bezorg-struggles verdwijnt als sneeuw voor de zon als ik aanval op de wél aanwezige gerechten. En dat zijn er gelukkig genoeg. Van de uitgebreide kaart vol Levantijnse gerechten besloot ik het deelmenu te kiezen – ideaal om zoveel mogelijk te kunnen proeven. Dit menu is er in twee varianten: met en zonder vlees. Ik ging voor de laatste.

Voor €29,80 eet je twee buiken meer dan rond. Werkelijk elk onderdeel is spot on. De hummus is zijdezacht, de baba ganoush rokerig en diep van smaak, de mhammara van gegrilde aleppo-peper kruidig en met voldoende pit. Wát een genot. En dan is er nog fattoush, een frisse salade met krokante pitachips, en een formidabele kabsa: malse kippendijen in kurkumasaus met rijst. Maar de ster van dit feestmaal is de falafel: vijf stuks, maatje tennisbal, in een extreem crispy jasje.

De porties zijn gul, de gerechten duidelijk met heel veel liefde gemaakt: het lukt me niet om nog érgens over te mopperen.

En dan is er ook nog de shakshuka, een van mijn favoriete Midden-Oosterse gerechten. Voor €9,80 krijg je een royale portie hartige tomatensaus waarin drie prachtig gepocheerde eitjes zwemmen. Van de drie stuks pitabrood – formaatje frisbee – eet ik nog twee dagen.

Kortom: een rommelig begin, zonde van het gemiste toetje en misschien moet je er even achteraan bellen. Maar deze uitmuntende Syrische gerechten zijn die besognes alleszins waard.

Le’moene Open di-za 12.00 tot 21.30 uur

Bestellen via UberEats en Thuisbezorgd

Prijs €43,40 voor een menu voor twee personen, shakshuka en dessert

Aanrader Een tikje rommelig, maar de smaken maken alles meer dan goed

